Borç para ile kesilen kurban helal midir?

Kurban aynı zamanda hac ibadetinin bir hükmüdür, önemli bir parçasıdır. İslam’ın çok önem verdiği, tarih boyunca var olan çok önemli bir ibadet olduğunu söyleyen İlahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer cevapla.tv'ye açıkladı.

Borç para ile hacca gidilebileceği gibi kurban kesmeninde herhangi bir sakıncası olmadığını dile getirdi. Dünya Müslümanlarının temsilcileri hac ibadetini ifa ederken, evlerinde kalan Müslümanlar da hali vakti yerinde olanlar kurban keserek bu ibadete katılırlar. Hali vakti yerinde olmayanlar da o kurbanı kesmiş sayılırlar. O ibadete katılmış olurlar.

Kaynak: cevapla.tv