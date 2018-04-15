Bomba iddia! Dev inşaat şirketinin patronu kayıplara karıştı!

Son günlerde sosyal medya dedikodusu olarak gündeme gelen İnanlar İnşaat'ın patronu Serdar Kaya'nın kayıplara karıştığı iddiası artık medyada da boy göstermeye başladı. Hürriyet'ten Jale Özgentürk'ün haberine göre, başta gayrimenkul olmak üzere sigorta ve otomotiv sektörlerinde de faaliyet gösteren Serdar İnan, yurtdışına kaçtı ve Kanada ya da Avustralya’ya yerleşti... O iddiayı Özgentürk'ün köşesinden okuyalım...

KİMSE ULAŞAMIYOR... Alacaklı çalışanlar ve İnanlar’ın devam eden projelerinden konut alanların da Serdar İnan’a ulaşamadığı sosyal medyada gösterdikleri tepkilerden anlaşılıyor.

FETÖ'N GÖZALTINA ALINIP SERBEST KALMIŞTI... Binlerce konut üreten ve ilginç projelerle gündeme gelen İnan, Ağustos 2016’da FETÖ/PDY finans yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. İnan bu olay sonrası yaptığı açıklamada “İfademin alınmasını müteakip bu soruşturma ile şahsımın bir alakasının olmadığı anlaşılmış Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile koşulsuz serbest bırakılma kararı alınmıştır” demişti.

50 YILLIK BİR FİRMA VE SUSKUNLUK... 50 yılı aşkın süredir faaliyette olan bir firmanın en tepe isminin, hakkındaki ‘kaçtı’ iddialarına karşı sessiz kalması dikkat çekici. İddialar üzerine biz de geçen hafta kendisine ulaşmaya çalıştık. Ancak ne şirketinden ikna edici bir cevap alabildik ne de bir yetkiliyle konuşabildik. Serdar İnan mesajlarımıza da dönüş yapmadı.

BANKALAR HAREKETE GEÇTİ... Bu arada ‘kaçtı’ iddiaları üzerine bazı alacaklı bankaların da harekete geçtiği bize ulaşan bilgiler arasında. Bakalım önümüzdeki günlerde Serdar İnan’dan bir ses çıkacak mı?