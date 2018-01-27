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Bölücü terör örgütü PKK'dan yeni oyun

Bölücü terör örgütü PKK'dan yeni oyun

PKK/PYD/YPG, sosyal medyada açılan sahte hesaplardan yapılan paylaşımlarla aralarında çok sayıda yabancı savaşçı olduğu yönünde algı oluşturmaya başladı.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2018 23:21 - Güncelleme: 27-01-2018 00:21

Zeytin Dalı Harekatı’yla büyük bozguna uğrayan terör örgütünün sosyal medya üzerinden açılan sahte hesaplarda paylaşılan mesajlarında, Alman, İngiliz, ABD’li çok sayıda savaşçısının olduğu yönünde algı oluşturmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Bu yöntemle kendini Batı'ya sempatik göstermeye çalışan teröristlerin yeni planı dikkatlerden kaçmadı.

Terör örgütü YPG tarafından yapılan bu uygulamada, sahte hesaplarda sahte resimler kullanıldığı tespit edildi. Yapılan bir paylaşımdaki fotoğrafın ABD’li sinema oyuncusu Bradley Copper’ın oynadığı Sniper filminden alınan görüntü olduğu anlaşıldı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Turgut Şentürk 27 Ocak 2018 00:09 Yabancı savaşçılarınızla birlikte döktüğünüz masum kanlarında boğacağız hepinizi.

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