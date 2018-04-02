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Bolu hava durumu kar kalınğı 5 santimetreyi geçti

Bolu hava durumu kar kalınğı 5 santimetreyi geçti

Bolu hava durumu haritalı 5 günlük tahmini meteoroloji açıkladı. Bolu'da dün akşam başlayan kar yağışı bugün de etkisini gösteriyor. Bolu'da kar kalınlığı 5 santimetreyi yer yer aştı. Peki Bolu'da kar yağışı ne kadar sürecek, artacak mı? Saatlik Bolu hava durumu tahmini haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 13:46 - Güncelleme: 02-04-2018 13:46

Bolu hava durumu son tahminleri meteoroloji açıkladı. Bolu'da kar yağışı etkili oluyor kar kalınlığı 5 santimetreyi aştı. Peki Bolu'da kar yağışı devam edecek mi?

Bolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Gölcük Tabiat Parkı’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken gölde ise ağaçların çiçek açmasıyla iki mevsim bir arada yaşanıyor. Öte yandan Bolu kent merkezinde de sağanak aralıklarla devam ediyor.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezinde yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam edeceğinin, hafta sonuna kadar hava sıcaklığının da mevsim normallerinde seyretmesinin beklendiğini açıkladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz ile Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, İç ve batı kesimlerinde 6 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, zamanla iç kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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