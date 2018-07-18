Bolivya Devlet Başkanı: Trump insanlığın düşmanı

Küba'nın başkenti Havana'da yapılan 24. Sao Paulo Forumu'na dünya genelindeki sol parti ve sosyal hareketlerden katılan 625 delege ve konuk arasında Venezüella lideri Maduro ve Bollivya lideri Morales de vardı.

İNSANLIĞIN VE GEZEGENİN DÜŞMANI

2016'da hayatını kaybeden Küba Devrimi'nin efsanevi lideri Fidel Castro onuruna forumun son gününde yapılan oturumda yaptığı konuşmada Morales, ABD Başkanı Donald Trump'ı 'insanlığın ve gezegenin düşmanı' olarak niteledi.

Bolivya lideri "ABD Başkanı Donald Trump, insanlığın ve gezegenin düşmanı" ifadelerini kullandı.

BİRLİK OLMAK ZORUNDAYIZ

Morales yapılması gereken en önemli şeyin bölgedeki ülkelerin emperyalizme karşı birleşik bir duruş sergilemesi olduğunu vurguladı.

Morales "Emperyalizmin saldırıları ve provokasyonları olacaktır ancak birlik olmak zorundayız. Latin Amerika'nın emperyalizme karşı birliğini sürdürerek Fidel Castro'ya olan saygımızı en iyi şekilde gösterebiliriz" dedi.

Küba'nın 'Latin Amerika'daki tüm devrimlerin anası' olduğunu söyleyen Morales bu nedenle Fidel Castro'nun düşüncelerinin her zamankinden önemli olduğunu ifade etti.