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Boğaz'daki facia başka bir faciayı ortaya çıkardı!

Boğaz'daki facia başka bir faciayı ortaya çıkardı!

İstanbul Boğazı'nda cumartesi gecesi yasanan gemi faciası, bir restorasyon faciasını da ortaya çıkardı... Geminin çarptığı tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın komşu Lacivert ve Uskumru balık restoranlarının kazık çakarak deniz tarafına doğru büyütüldüğünü görüldü...

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 16:10 - Güncelleme: 09-04-2018 17:28

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü’nün altından geçerken dümeni kilitlenen kuru yük gemisinin tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpma görüntüleri bir skandalı ortaya çıkardı. Gemi faciasının görüntülerini izleyen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri yalıya komşu Lacivert ve Uskumru balık restoranlarının kazık çakarak deniz tarafına doğru büyütüldüğünü tespit etti.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, CHP’li İBB Meclis Üyeleri Hüseyin Sağ, Nadir Ataman ve Deniz Erzincan imzasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı  Boğaziçi  İmar Müdürlüğü ile İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge kurulu Müdürlüğü’ne  kaçak büyümeyi ihbar ettiler.

“ÜZERİNE DE PERGOLA YAPTILAR”

Denizden kazanılan alanın üzerinin pergola iye kapatıldığı anlatılan yazıda her iki restoranın da önlerinde özel iskeleleri olduğuna dikkat çekildi. Tarihi eser niteliği taşıyan söz konusu yalıların, tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısının komşusu olduğu hatırlatılan yazıda,  “Yük gemisi tarihi yalıya çarptığında yalının hemen bitişiğinde bulunan Uskumru Balık restoranın İskelesi de parçalanmıştır.

Uskumru Restoran ile Lacivert Restoran, yük gemisinin çarptığı yalıya bitişiktir. Yük gemisi bu restoranlara çarpsaydı yaklaşık 600 kişi kapasitesi olan bu restoranlarda ölü ve yaralı sayısı ne olurdu acaba? Facianın eşiğinden  dönülmüştür. Kaldı ki Uskumru Balık restoranın iskelesi parçalandı” denildi.

“KURULA SORULAR”

CHP’li meclis üyeleri, yaptıkları suç duyurusunda, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarında, bunların bitişik parselleri ile koruma alanlarında ve ayrıca sit alanlarında yer alan taşınmazlarda, 2863 sayılı Kanun gereğince izinsiz inşai ve fiziki müdahalede bulunulamayacağına dikkat çekilip, Kurul’a şu soruları yöneltti:

“Bunlar yeniden kullanıma açılamaz veya kullanımları değiştirilemez. Bu nedenle, söz konusu taşınmaz ve alanlarda herhangi bir müdahalede bulunulmadan önce ilgili kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir. Anılan taşınmazlar ile  ilgili  müdürlüğünüz  ve  diğer kurumlar tarafından alınan izinlere aykırı yapılaşmaya karşı bir işlem yapılmış mıdır? Eğer işlem yapıldıysa savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş mudur?”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • D.Banu Çatalpınar 09 Nisan 2018 16:37 Kazanın olduğu yer boğazın en dar olduğu (760m) konumdadır.coğrafi lokasyon özellikle ağır tonajlı ve/veya uzun gemilerin en dikkatli (kılavuzlu) geçmeleri gereken açıda bulunmaktadır.Kazadan bir hafta önce aynı büyüklükte bir geminin savrula savrula geldiğini ancak sonra dümen kırıp boğazı ortaladığını gördüm.

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