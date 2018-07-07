Bodrum'da masal gibi düğün! 300 kişilik ekiple geldiler

HİNDİSTAN’ın en zengin ailelerinden Wellknown polyesterin sahipleri Anıl ve Micharu Gupta’nın oğulları Rahul Gupta ile Sunil ve Rahmi Agarwal’ın kızları Harshita Agarwal, Muğla’nın Bodrum ilçesinde masal gibi bir düğünle evlendi.

Milyon dolarlar harcanan düğün için Türk Hava Yollarından özel olarak kiralanan A330 tipi Business uçakla Bodrum’a 250 kişilik Hintli davetli geldi. Beş yıldızlı resort bir otelin kapatıldığı düğün 4 gün 4 gece sürdü.

4 Temmuz’da başlayan ve 7 Temmuz’a kadar devam eden düğün Bodrum’da ünlü bir otelde gerçekleşti. 3 gün, 3 gece aralıksız devam eden düğün, geleneksel eğlenceleri ile ön plana çıktı.

Hindistan’ın en varlıklı ilk 20 ailesi içinde bulunan düğün sahipleri, aylar öncesinden hazırlıklara başladı ve hiçbir harcamadan kaçınmadı. 3 gün süren etkinliklerin ardından düğünün son günü damat Rahul Gupta ve yakınları Barak töreni düzenledi.

Gelin gelmeden önce damat Hint geleneklerini yerine getirdi. Daha sonra gelin Harshita Agarwal yakınları ile birlikte tören alanına geldi. Sari adı verilen özel bir gelinlik giyen gelini abisi damada teslim etti.

Din adamları eşliğinde evlilik yemini eden çift dünya evine girdi. Nikah yapılacak alana geçerek Hint geleneklerini yerine getirdi.