Bodrum'da hem dayalı döşeli ev al hem kazan!

Bodrum’da ev sahibi olmanın şimdi tam zamanı! Kos ve Kalimnos adaları manzarasıyla kendisine hayran bırakan, Bodrum’un vazgeçilmez mekanı Gümüşlük’te Sianji Group tarafından hayata geçirilen Sianji Residence, “İster yaşa ister kirala” konseptiyle yatırımcısına vazgeçilmez bir fırsat sunuyor. Deniz manzaralı ya da havuz manzaralı villalardan oluşan Sianji Residence, 25 milyon Euro yatırım bedeliyle hayata geçirdi.

Yurt dışından ve yurt içinden çok özel bir kitleye satışa çıkarılan projede, sınırlı sayıda kalan residence ve villalar sahiplerini bekliyor. %20’ye varan cazip indirim kampanyalarının devam ettiği projede, villa sahipleri isterlerse evlerini Sianji Group’a yüzde 8 Euro bazlı kira garantisiyle yada diğer kiralama ve işletme seçenekleri mevcut.Böylece, yatırımcılar kışın Bodrum’a gelmediklerinde dahi kullanmadıkları evlerinden para kazanabilecekler.

Evlerin amortisman süresinin 30 yıla vardığı Bodrum’da Sianji Residence’ta bu sürenin sadece 15 yıla indiğine dikkat çeken Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, “Tamamı deniz veya havuz manzaralı 2+1 ve 3+1 residence ya da dubleks villa olarak tasarlandı. Residence ve villaların büyüklükleri 101 m2 ila 260 m2 arasında değişiyor. Tüm villarımızda kartlı kapı sistemi, tam ankastre beyaz eşyalar, klima sistemleri, LCD TV’ler, tamamı ithal malzemelerle döşenmiş son sistem mutfaklar, jakuzi ve duşakabinler, elektrikli küçük ev aletleri, tüm mobilyalar ve bahçe mobilyaları gibi her detay bulunuyor.” Dedi. Sianji Well-Being Resort’ten 5 Yıldızlı Konfor

Sianji Residence’ın en büyük avantajı ise, yatırımcılarına Seven Stars Luxury Hospitalityand Lifestyle Awards tarafından wellness alanında 3 defa aldığı 7 yıldız ödülüyle taçlandırılan Sianji Well - Being Resort’ten ücretsiz kullanım hakkı tanıması.

Türkiye’nin ilk wellbeing ve healing konseptine sahip ve dünyaca ünlü birçok ismi ağırlayan Sianji Well-Being Resort, bu güne kadar Türkiye’nin ve Avrupa’nın En İyi Spa ve Wellness Oteli, Türkiye’nin En Lüks Oteli, Yedi Yıldızlı Servis Kalitesi Ödülü, Türkiye’nin ve Avrupa’nın En İyi Beach Resort’ü gibi uluslararası alanda 24 farklı ödülün sahibi oldu.

Recai Çakır: “Sianji Residence ile yılın 12 ayı, ömür boyu 5 yıldızın üstünde bir konfor sunuyoruz. Yatırımcılar, A’dan Z’ye her şeyi düşündüğümüz, sadece valizlerini alıp gelebilecekleri, Sianji Well-Being Resort’te sağlıklı yaşam merkezini ve SPA’sını ücretsiz kullanabilecekleri, hayallerinin ötesinde bir konforla evlerinde yaşayabiliyorlar.” Diye konuştu. Recai Çakır ayrıca, her geçen gün değer kazanan ve Türkiye’nin dünyaca ünlü destinasyonu Bodrum’da ömürlük yatırım için Sianji Residence’ın doğru bir adres olduğunu dile getirdi.