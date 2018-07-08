  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bitlis'te kayıp Sami'nin cenazesi defnedildi

Bitlis'te kayıp Sami'nin cenazesi defnedildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde cenazesi dere yatağında bulunan 2 yaşındaki Sami Yusuf Marangoz gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Minik Sami'nin ailesi kimseyle husumetlerinin olmadığını söylerken yetkililerin bu süreçte kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-07-2018 21:53 - Güncelleme: 08-07-2018 21:53

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde evinden bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında ölü bulunan 2 yaşındaki Sami Yusuf Marangoz'un cenazesi toprağa verildi.

İlçenin Yuvadamı köyündeki evinin önünde dün oyun oynarken kaybolan ve İlçe Jandarma Komutanlığı, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve köylülerin 24 saat süren çalışması sonucu evine bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında ölü bulunan Marangoz'un cesedi, otopsi işlemlerinin ardından köyüne getirildi.

Marangoz'un cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Defin işlemlerinin ardından çocuğunun mezarı başında dua eden Servet Marangoz ve yakınları, daha sonra camide taziyeleri kabul etti.

Baba Marangoz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahlat merkezde yaşadıklarını ancak ailesini görmek için çocuklarıyla birkaç gün önce köye geldiklerini belirtti.

Ot biçen kardeşine yardım amacıyla dün sabah annesi ve kardeşiyle dağa çıktıklarını anlatan Marangoz, şunları ifade etti:

"Saat 09.00 ile 10.00 arasında kahvaltı yapmak için oturduk. Evi arayıp yiyecek istedik. O arada ağabeyim telefonda oğlumun kaybolduğunu ve aradıklarını söyledi. Biz de köye geldik. Eş, dost, tüm köylüler, askeriye ve AFAD ekipleri oğlumu aradık. Gece saat 04.00'e kadar aradık ancak bir iz bulamadık. Sabah saatlerinde çocuğum ölü bulundu. Kimseyle bir husumetimiz yok. Çocuğum kaybolduktan sonra başta Valimiz, Kaymakamımız, il ve ilçe jandarma komutanlıklarımız, eş, dost ve köylüler bizi bir an olsun yalnız bırakmadı. Hepsine bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum."

Ahlat'a bağlı Yuvadamı köyünde yaşayan Sami Yusuf Marangoz, evinin önünde oyun oynadığı sırada kaybolmuş, tarladan dönen annesi, oğlunu evin önünde göremeyince yakınlarına haber vermişti. Tüm aramalara rağmen çocuğu bulamayan ailenin ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri arama çalışması başatmış, köylülerin de desteğiyle 24 saat süren çalışma sonucu eve bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında Sami Yusuf'un cesedine ulaşılmıştı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bitlis'te kayıp Sami'nin cenazesi defnedildi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro