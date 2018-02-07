Bircan İpek canlı yayında çılgında döndü: Çiftleşmiş bir hayvansın

Adıyaman'da 4 yaşındaki kızını elbiseyle boğmaya çalışan anne, Söylemezsem Olmaz yorumcularından Ece Erken ve Bircan İpek'i çileden çıkardı.

Haber ardından konuşan Ece Erken, "Şu an içimden ettiğim bedduaları milyonların ettiğini biliyorum" diyerek milyonlarca kadının anne olmak için dua ettiğini söyledi. Ece Erken, "Sana Allah çocuk vermiş. Allah'ın belası kadın boşanmışsın, ikiniz de çocuğu almamışsınız. Çocuk kurumlara düşmüş, bir de çocuk susmuyor diye boğuyorsun. Çok özür dilerim ama umarım hapishanede başına daha beteri gelir. Sen nasıl bir annesin? Bunları görmekten tiksiniyorum. Allah cezanı versin senin" ifadesini kullandı.

"SEN O ADAMLA ÇİFTLEŞMİŞ BİR HAYVANSIN"

Haberde geçen "Annesi ve babası bakmak istemedi" ifadesini dikkat çeken Bircan İpek ise "Sadece yapmak istemek, beş dakikalık zevkleriniz için çocuk sahibi olduğunuzun farkına şimdi vardım. Senin yatacak yerinin olmaması lazım. Ağlayan bir çocuğu susturamayan bir kişiye anne denilemez. Sen o adamla çiftleşmiş bir hayvansın. Sen çiftleşme yaşamış bir hayvansın ve ne yazık ki bir çocuğun olmuş. Hayvanseverlerden de özür diliyorum. Onlar ne demek istediğimi anlıyorlar" ifadesini kullandı.