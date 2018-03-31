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Bir dönemin deviydi sessiz sedasız satıldı

Bir dönemin deviydi sessiz sedasız satıldı

Bir dönem Türkiye’nin ve Bozüyük’ün önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan ve ilçede uzun yıllar binlerce insana ekmek kapısı olan Toprak Seramik Fabrikası'nın satışı gerçekleşti.

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Eklenme Tarihi: 31-03-2018 10:09 - Güncelleme: 31-03-2018 10:09

İpotek alacaklarından dolayı icra yoluyla satışa çıkarılan 185 dönümlük arazi üzerine kurulu fabrika alanı 25 milyon 550 bin TL bedelle Vakıflar Bankası Türk Anonim ortaklığına satıldı. Edinilen bilgiye göre, fabrika ilk olarak 29 Şubat tarihinde Bozüyük İcra Dairesi tarafından 46 milyon 906 bin 823 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Ancak bu tarihte satış gerçekleşmeyince 29 Mart tarihinde ikinci kez satışa çıkarıldı. İki müteşebbis katılımcı olarak BİEN Seramik Fabrikası yetkilileri ve Vakıflar Bankası Türk Anonim ortaklığının katıldığı ve açık arttırma usulü gerçekleştirilen satış sonrasında 185 dönümlük Toprak Seramik Fabrikasının yeni sahibi Vakıflar Bankası Türk Anonim ortaklığı oldu. Böylece merhum iş adamı Halis Toprak’ın rahatsızlık dönemi ve vefatı sonrasında iyice kaderine terk edilen fabrikanın seramik bölümü icra yoluyla satılmış oldu.

BİR DÖNEMİN DEVİYDİ
Toprak fabrikaları özellikle 1990’lı yıllarda Türkiye’nin önde gelen sanayi tesisleri arasında yer alıyordu. Binlerce işçinin çalıştığı fabrikalar yüzlerce aileye ekmek kapısı olurken Türkiye’nin seramik ve temizlik kağıdı sektöründe yüzde 25 oranında pazar payına sahipti. Ancak 2009 yılında borçlarından dolayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmasıyla başlayan kötü gidiş iş adamı Halis Toprak’ın vefatı sonrasında tavan yaptı. Gelinen süreçte Toprak Seramik Fabrikası icra yoluyla satılırken Toprak Kağıt Fabrikasıyla ilgili olarak da devam eden iflas davaları sonucunda satışının gündeme geleceği kaydediliyor.  

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  • Misafir 31 Mart 2018 10:36 ülke çöküyor kimsenin haberi yok

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