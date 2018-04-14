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Bir destek de Avrupa Birliği'nden geldi

Bir destek de Avrupa Birliği'nden geldi

 Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Duma'daki kimyasal saldırının ardından Esed rejimine karşı ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği hava harekatına AB'nin destek verdiğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 10:26 - Güncelleme: 14-04-2018 10:26

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Tusk, "ABD, Fransa ve İngiltere tarafından düzenlenen operasyon, Suriye rejiminin Rusya ve İranla birlikte, en azından bir bedel ödemeden, bu insani trajediyi sürdürmeye devam edemeyeceğini gösterdi." ifadesi kullandı. 

Tusk, "AB, müttefiklerin, yani haklının yanında yer alacaktır." açıklamasında bulundu. 

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik saldırısı kapsamında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu bildirilmişti.

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