Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'in iddiasına yanıt

sultanbeyli 09 Ocak 2019 23:21 Sayın Binali Yıldırım, yorgun, isteksiz, halsiz, benim başıma bu işi niye sardılar der gibi. Zora ki aday böyle olur, bende olsan sayın Yıldırımın yerinde, bir bahane olsada çekilsem bu sıkıntılı adaylık işinden derim gayrı.