Binali Yıldırım: 12 günde 82 roket attılar

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara-Niğde otoyolu temel atma töreninde konuştu.

Yıldırım, ''Şu ana kadar 82 tane roket atıldı. Bu alçaklar Afrin'den Reyhanlı'ya, Hatay'a, Kilis'e tam 82 tane, 12 günde roket attılar. Bu roketler sebebiyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 100'den fazla da yaralanan vatandaşımız var.'' ifadelerini kullandı.

''HEPSİNİN CANINI OKUYACAĞIZ'

Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili konuşan Yıldırım, ''İçeride ve dışarıda milletimizin huzuru ülkemizin aydınlık yarınları için terörle amansız bir mücadele yapıyoruz. Terör örgütlerini bölgeden çıkarmak için daha önce Fırat Kalkanı operasyonunu yaptık. 130 bin Suriyeli oraya döndü yerleşti. 160 bin çocuk eğitime başladı zulüm göç sona erdi. Aynı şekilde Afrin'de de PKK PYD YPG DEAŞ terör örgütlerini yok etmek sığınaklarını barınaklarını silahlarını başlarına yıkmak için kahraman askerlerimiz iş başında. Tünellerini, mevzilerini, her şeylerini başlarına yıktık, hepsinin de canına okuyacağız, tertemiz edeceğiz. Afrin'e niye gittik? Bugün itibariyle bu operasyonun ne kadar haklı olduğunu bütün dünya bilsin istiyorum.'' dedi.

''12 GÜNDE 82 ROKET ATTILAR''

''Şu ana kadar 82 tane roket atıldı.'' diyen Yıldırım, ''Bu alçaklar Afrin'den Reyhanlı'ya, Hatay'a, Kilis'e tam 82 tane, 12 günde roket attılar. Bu roketler sebebiyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 100'den fazla da yaralanan vatandaşımız var. Yıkılan binalar, camiler ayrıca buna dahil değil. Peki bu durumda ne yapacağız biz? Elimizi kolumuzu bağlayıp bu alçakların masum insanlara roket, bomba göndermesini mi bekleyeceğiz Beklemedik, tepelerine bindik. Hem yurt içinde hem yurt dışında bunları yok edinceye kadar mücadeleye devam, durmak yok. Amacımız milletin huzurunu, güvenliğini sağlamak.'' dedi.

ANKARA-KONYA YOLUNUN GÖLBAŞI KISMI YERİN ALTINA ALINIYOR

Ankaralılara müjde veren Başbakan, ''Ankara-Konya yolunun Gölbaşı kısmını yerin altına alıyoruz. Böylece artık orada trafik kazaları falan inşallah olmayacak. Büyük bir proje 200 trilyondan fazla imzaladık kararını verdik hayırlı uğurlu olsun.'' şeklinde konuştu.

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları...

-Sevgili Ankaralı hemşerilerim değerli kardeşlerim hanımefendi ve beyefendiler hepinizi bu mübarek cuma gününde selamlıyorum.

-Bir proje için bir yatırım için bir hizmet için beraberiz. Bugün Ankara için Niğde ve arada bulunan Nevşehir, Aksaray, Kırşehir ve hatta Konya için tarihi bir gün. Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Niğde'ye ve oradan Adana'ya, Gaziantep'e Şanlıurfa'ya tüm iller için büyük bir hayali gerçeğe dönüştürm adına son bir hamle yapıyoruz.

-Edirne'den otoyola giren bir vatandaşımız bu yol bittiğinde Şanlıurfa'ya kadar hiç araba sollamadan otoyolda gidecek. Türkiye'nin Batı'dan Doğu'ya Kuzey'den Güney'e bölünmüş yollarla donattık. Yolları böldük hayatları birleştirdik.

-Eski para ile 4 katrilyon, bir proje sadece 4 milyar. Bugün Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmek için bile bu proje baksak yetiyor.4 milyar lira yatırımı Türkiye'nin barajlardan, altyapı yatırımlarında büyük eserleri olmuş ERG İnşaat tek başına yapıyor.

-Yapım dahil yaklaşık 12 sene... Yapımı da çıkarsak 3 yıl diyelim, 9 sene bu yol işletilecek. 9 sene sonunda devletin eline geçecek. Güzel iş değil mi? Para harcamıyorsunuz. 9 yıl işletmeye veriyorsunuz sonra 332 kilometre yolu tekrar alıyorsunuz. 2018-2019-2020 uzun değil mi? Daha kısa sürede bitebilir mi? 2019 sonunda bitirecek miyiz? 2019'un sonunda Ankara-Niğde Otoyolu bitecek ve hizmete girecek.