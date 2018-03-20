BİLSEM sınav sonuç itirazı kaç para- hangi bankaya yatacak?

BİLSEM sınav sonuçları açıklamasının ardından sürecin detaylarına odaklanan veliler, itiraz sürecinin nasıl işlediğini sorgulamaya başladı. BİLSEM sınav sonuçları ile yeteneklere özel eğitim alacak olan öğrenciler, bu eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel olarak seçilen eğitimcilerden görecek. Peki, MEB'in açıkladığı BİLSEM sonuçları ardından itiraz nasıl gerçekleştirilecek? İşte, detaylı bilgiler

MEB BİLSEM SONUÇ DUYURUSU: 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde eğitim alacak öğrencilere yönelik gerçekleşen grup tarama uygulaması sonuçları açıklanmıştır.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

Grup tarama uygulama sonucuna öğrenci velisi tarafından yapılacak itirazlar 19-23 Mart 2018 tarihleri arasında http://esinav.meb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. Ancak itirazlar MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasından herhangi birine kurumsal tahsilat programı aracılığıyla veya tüm banka kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden öğrencinin T.C. Kimlik numarası ile 20 TL (yirmi TL KDV dâhil) yatırıldıktan sonra yapılabilecektir.

BİLSEM FESTİVALİ 16 NİSAN’DA: Bilim ve Sanat Merkezleri Festivali, öğrencilerin ilgi alanları göz önünde bulundurularak güzel sanatlar, yaratıcı yazarlık, edebiyat, yazılım, yabancı dil, liderlik, mekatronik, astronomi ve uzay bilimleri, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji, havacılık, akıl ve zekâ oyunları, düşünce eğitimi, arkeoloji, şehir kültürü ve benzeri alanlarda ürettiklerini paylaşmaları, deneyim kazanmaları ve bu alanlarda iş birliğini artırmaları amaçlanıyor.

16-20 Nisan’da ikincisi düzenlenecek festivale, bütün BİLSEM’ler katılacak. Festival kapsamında yarışma, sergi, atölye çalışmaları ve söyleşiler düzenlenecek.

GEÇTİĞİMİZ SENE TABAN PUANLAR KAÇTI: "2017-2018 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerimizde eğitimlerine devam edecek 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar uygulaması 11 Şubat 2017 -09 Nisan 2017 arasında gerçekleştirilmiştir. Uygulamada yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için taban puanlar Türkiye ortalaması üzerinden belirlenmiştir. Grup Tarama uygulamasında 1. Sınıflar için 60, 2 ve 3. Sınıflar için 70 soru sorulmuş olup her soru 10 puan olarak değerlendirilmiştir. Taban puanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir."

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVININ ARDINDAN İTİRAZ BÖYLE YAPILIYOR: Grup tarama uygulama sonucuna öğrenci velisi tarafından yapılacak itirazlar 19-23 Mart 2018 tarihleri arasında http://eitiraz.meb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. Ancak itirazlar MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasından herhangi birine kurumsal tahsilat programı aracılığıyla veya tüm banka kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden öğrencinin T.C. Kimlik numarası ile 20 TL (yirmi TL KDV dâhil) yatırıldıktan sonra yapılabilecektir.

1. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren 21‐ 27 Haziran 2018 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından il millî eğitim müdürlükleri il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.

2. Komisyonlar bireysel değerlendirme sonuçlarına itirazları değerlendirip itiraz sonucu ile ilgili olarak veliyi bilgilendireceklerdir.

3. Genel Müdürlüğe yapılan itirazların cevaplanmasında genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

4. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlarda öğrenci T.C. kimlik numarası belirtilmeyen,

imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

5. Faksla ve e‐posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME: Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra ortalamanın üstünde puan alan öğrenciler yetenek alanlarına (genel zihinsel, resim, müzik) göre bireysel değerlendirmeye alınacak.

Grup tarama uygulamasında belirlenen ortalamayı geçerek yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecek.

Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin randevu bilgileri 24 Nisan- 05 Mayıs 2017 tarihleri arasında e-okul sisteminde yayınlanacak ve öğrenci velisine okul müdürlüğü tarafından bildirilecek.

Bilim ve Sanat Merkezlerine Yerleştirme ve Kayıt İşlemleri

1.Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları, bireysel değerlendirmeler 08 Haziran 2018 tarihinde ülke genelinde tamamlandıktan sonra 20 Haziran 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacaktır.

2. Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 16 Temmuz‐31 Ağustos 2018 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.