Bıçaklandı 700 metre yürüdü polis merkezi önünde bayıldı

İzmit Belediye İş Merkezi önünde, iddiaya göre tartıştığı kişiler tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan ve ismi henüz öğrenilemeyen genç, kanlar içerisinde Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği'ne kadar yürüdü.

Yaklaşık 700 metre yürüyen genç, polis merkezi önünde kan kaybından baygınlık geçirdi. Polis merkezi önünde nöbet tutan memur ve polis merkezindeki görevliler, durumu 112 Acil'e bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gence müdahale ettikten sonra ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarını incelememeye alarak, soruşturma başlattı.