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Beykoz'da 12 yaşındaki kıza toplu tecavüz skandalı

Beykoz'da 12 yaşındaki kıza toplu tecavüz skandalı

BEYKOZ'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki Y.Y.'nin günlerce yaşları 14 ila 24 arasında değişen kişilerin tecavüzüne uğradığı ortaya çıktı. İğrenç olayda 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis 6 zanlıyı daha arıyor.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 15:25 - Güncelleme: 01-08-2018 15:25

İstanbul Beykoz'da oturan 12 yaşındaki Y.Y.'ye iddiaya göre ilçenin çeşitli mahallelerinde oturan birden fazla kişi tarafından bir eve kapatılarak üç gün boyunca tecavüz edildi.

Dost Beykoz'un haberine göre iğrenç olay, Y.Y.’nin evine gitmemesi üzerine ortaya çıktı. Küçük kızlarına ulaşamayan aile, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu ve arama kararı çıkarttı.

POLİSLERE HER ŞEYİ ANLATTI: Bunun üzerine Beykoz Emniyeti’nin aramaya başladığı Y.Y., tecavüzcüleri tarafından önceki gece Paşabahçe’ye bırakıldı. Bölgede devriye gezen polisler tarafından bulunan Y.Y., polislere başından geçenleri anlattı.

6'SI TUTUKLANDI 6 ZANLI ARANIYOR: Küçük kızın ifadeleri doğrultusunda 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Şüphelilerden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. Beykoz Adliyesi’ne sevk edilen zanlılardan aralarında C.Y., Y.E., G.Y., B.E., D.Y.'nin de bulunduğu 6'sı tutuklandı. Polis, 6 zanlıyı arıyor. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • TECAVÜZ 01 Ağustos 2018 16:27 AYKAN,, TARİKATŞEYHİ OLMASI OLMAMASI ÖNEMLİ DEYİL ÖNEMLİ OLAN SÜTÜ BOZUK OLMAMAK BEYKOZ TOPLU TECAVÜZÜ NE İŞ ..DEMEKKİ KALKMIŞIN.. DİNİ İMANI YOK DİNLİSİ DİNSİZİ YOK AHLAKSIZ HER YERDE ADİ ŞEREFSİZ VE AHLAKSIZ...

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