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Beyaz Saray'da kırmızı alarm! Silah sesleri duyuldu

Beyaz Saray'da kırmızı alarm! Silah sesleri duyuldu

Beyaz Saray'ın çevresinden gelen silah sesleri üzerine güvenlik önlemleri üst düzeye alındı. Gazeteci Rodrigez attığı tweette "Şimdi birisinin vurulduğunu gördüm" dedi.

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Eklenme Tarihi: 03-03-2018 21:17 - Güncelleme: 04-03-2018 00:20

 Beyaz Saray'ın kuzey bahçesi tarafından gelen silah sesleri üzerine, alarma geçildi. İçeride yaşananlar ise olay anında Beyaz Saray'da bulunduğu belirtilen bir gazetecinin attığı tweetle ortaya çıktı. Söz konusu gazeteci, tweetinde "Şimdi birisinin vurulduğunu gördüm" ifadesini kullandı.

Olayı Twitter hesabı üzerinden "son dakika" olarak duyuran Gizli Servis, yayımladığı mesajda, "Gizli Servis Personeli, Beyaz Saray’ın kuzey çitlerinin kenarında kendisini vurarak yaralanan bir kişiyle ilgili ihbarı değerlendiriyor." ifadesine yer verdi.

Daha sonra söz konusu kişinin bir erkek olduğunu duyuran Gizli Servis, ilk yardım ekiplerinin olaya müdahale ettiğini ve olayda başka kimsenin yaralanmadığını kaydetti.

Olay sonrası Beyaz Saray ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Beyaz Saray’dan yapılan kısa bir açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın olay hakkında bilgilendirildiği ifade edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 04 Mart 2018 01:14 Tayyip Sarayda ne |Tedbirler aldı? ....

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