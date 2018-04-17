Beşüş ne demek surat ifadesi nasıl olur?

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Beşüş ne demek, beşüş yüz ifadesi nasıl olur? Dün ekran başında Kim Milyoner Olmak İster yarışma programını izleyen binlerce kişi bu sorunun cevabını merak etti ve araştırmaya başladı. Bakın birçok kişinin ilk kez duyduğu beşüş ne demekmiş...
Beşüş demek; Artık kullanılmayan sözcük beşüş gülümseyen gülen demektir.
Türkiye'nin ve dünyanın en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bugünkü yeni bölümünde sorulan sorunun cevabı merak konusu oldu. İşte o sorunun cevabı:
Eski bir kitapta beşuş çehreli şeklinde bahsedilen kişinin yüz ifadesi nasıldır ?
A) Gülümseyen
B) Çatık kaşlı
C) Şaşırmış
D) Korkmuş
Cevap: Gülümseyen
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