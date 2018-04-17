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Beşüş ne demek surat ifadesi nasıl olur?

Beşüş ne demek surat ifadesi nasıl olur?

Beşüş ne demek, beşüş yüz ifadesi nasıl olur soruları dün ekran başında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını izleyenler tarafından merak konusu oldu. Ekran başında kendini sınamak isteyen birçok kişi beşüş ne demek sorusunda takıldı ve internetten araştırdı. Bakın herkesi düşündüren beşüş ne demek, büşüş kişinin yüz ifadesi nasıl olur?

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 10:50 - Güncelleme: 17-04-2018 12:00

Beşüş ne demek, beşüş yüz ifadesi nasıl olur? Dün ekran başında Kim Milyoner Olmak İster yarışma programını izleyen binlerce kişi bu sorunun cevabını merak etti ve araştırmaya başladı. Bakın birçok kişinin ilk kez duyduğu beşüş ne demekmiş...

Beşüş demek; Artık kullanılmayan sözcük beşüş gülümseyen gülen demektir.

Türkiye'nin ve dünyanın en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bugünkü yeni bölümünde sorulan sorunun cevabı merak konusu oldu. İşte o sorunun cevabı:

Eski bir kitapta beşuş çehreli şeklinde bahsedilen kişinin yüz ifadesi nasıldır ?

A) Gülümseyen
B) Çatık kaşlı
C) Şaşırmış
D) Korkmuş

Cevap: Gülümseyen

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