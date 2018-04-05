Beştepe’de dikkat çeken kabul

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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Beştepe’de bugün gerçekleşen kabulün heyet üyeleri arasında, Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan istihbarat birim başkanlarının yanı sıra dost unsurların yöneticileri de yer aldı.
Heyet kabulünde Başbakan Binali Yıldırım da hazır bulundu.
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