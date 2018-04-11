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Beşar Esad Suriye'den kaçtı mı? Flaş açıklama

Beşar Esad Suriye'den kaçtı mı? Flaş açıklama

SURİYE 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. ABD Suriye'ye askeri müdahale sinyali verdi Rusya ise herhangi bir müdahalede füzelerin vurulacağını açıkladı. ABD'nin açıklaması sonrası Beşar Esad'ın ülkeden kaçtığı iddia edildi. İddayla ilgili açıklama geldi.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 11:10 - Güncelleme: 11-04-2018 11:10

Ortadoğu'da bazı yayın organlarında Esad ve ailesinin İran'a kaçtığı iddia edildi. Rejim sözcüleri bu iddiayı yalanladı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesinin Suriye’den kaçtığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ortadoğu’nun bazı basın yayın organları, başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin Suriye’yi vurma tehdidinin ardından Esad ve ailesinin İran’a tahliye edildiğini ileri sürmüştü.

Sputnik’teki haberde bu iddialara yanıt veren bir kaynak, “Esad ve ailesi halen Suriye’deler. Bu haberler gerçeği yansıtmıyor” dedi.

BM: ESAD HALEN İZİN VERMEDİ: Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'ya halen erişim izni sağlamadığını açıkladı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Andrej Mahecic, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, özellikle Duma ilçesinde on binlerce sivilin mahsur kalmasından endişe ettiklerini söyledi.

45 BİN TOPLU BARINAKLARDA KALIYOR

"Son dört haftada Doğu Guta'dan 133 bin kişinin ayrıldığını tahmin ediyoruz." diyen Mahecic, bu kişilerin 45 bininin halen Şam kırsalında toplu barınaklarda kaldığını aktardı.

Sözcü Mahecic, çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 44 bin civarı kişinin ise Esed rejimi tarafından güvenlik taramasından geçirildikten sonra bölgeden ayrılmalarına izin verildiğini ifade etti. 

DOĞU GUTA'YI ELE GEÇİRMEK İSTİYOR

BM ve bazı sivil toplum kuruşlarının toplu barınaklardaki insani durumu iyileştirmek için çaba gösterdiğini belirten Mahecic, BM olarak Doğu Guta'ya hala erişim izni sağlayamadıklarının altını çizdi.

Mahecic, "Doğu Guta'yı terk eden sivillerin taramadan geçirildiğinin farkındayız ama bilindiği üzere biz tahliye anlaşmasının veya bunun uygulanmasının bir parçası değiliz." ifadesini kullandı. Esed ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğini alarak muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'yı ele geçirmek için 19 Şubat'ta harekete geçmişti. 

400 BİN KİŞİ YAŞIYOR

Bu tarihten itibaren rejim ve Rus savaş uçakları yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı bölgeye saldırılarını yoğunlaştırmıştı. Saldırılar sonucu çok sayıda sivil yaşamını yitirirken, evleri yıkılan ve sürekli saldırılara maruz kalan binlerce sivil, sığınak ve bodrum katlarına saklanmıştı.

BM'NİN ATEŞKES KARARINA RAĞMEN KATLİAM

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 24 Şubat'ta aldığı ancak başlama süresi belirtilmeyen ateşkes kararına rağmen rejim ve destekçilerinin yoğun saldırısı altında kalan Doğu Guta'da sivil ölümleri devam etmiş, uluslararası toplumun girişimleri sonuç vermemişti. Ayrıca Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

SİVİL YERLEŞİMLER BOMBALANIYOR

Ancak rejim güçleri, BMGK ve Rusya'nın ateşkes kararlarına rağmen saldırılarına ara vermemiş, 3 Mart'tan itibaren bölgeye kara operasyonu başlatmış ve sivil yerleşimleri bombalamayı sürdürmüştü.

Rejim ve destekçileri, 11-12 Mart'ta Doğu Guta'nın doğusundan batısına doğru ilerleyerek Haresta ilçesini de kuşatmış ve Doğu Guta bölgesini 3 parçaya bölmüştü.

Rusya ve bölgede hakim Ceyşül İslam isimli askeri muhalif grubun vardığı uzlaşma sonucu 22 Mart'ta Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler başlamıştı. Abluka altında kalan son nokta Duma ilçesi ise 7 Nisan'da rejimin kimyasal silah saldırısına maruz kalmış, 78 sivil hayatını kaybetmişti.Bunun ardından duran tahliyeler, bugün yeniden başlamıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • misafir 11 Nisan 2018 11:51 terörist ülke abd ve terör destekcisi ab ülkeleri suriyeyi işgal etmek için bahane arıyorlar esad bu kritik durumdan kimyasal sillah kullanacak kadar aptal değil suriye iç savaşında milyonlarca mahsum insanı terörist ülke abd nin sevk ve idaresinde olan ypg ve işid denen terör örgütleri katletti kimyasal silah değil terörist ülke ve ab ülkelerinin yatığı hamle büyük terörist israile alan açıp torak kazandırmak ne şartla olursa olsun esad suriyede kalmalıdır başka türlü suriyenin toprak bütünlügü korunamaz .

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