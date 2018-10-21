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Berna Yılmaz oğlu Yavuz Yılmaz'ın intiharından aylar sonra konuştu

Berna Yılmaz oğlu Yavuz Yılmaz'ın intiharından aylar sonra konuştu

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz intihar etmişti. Acılı anne Berna Yılmaz ise aylar sonra oğlunun intharıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 21-10-2018 10:23 - Güncelleme: 21-10-2018 10:23

Oğlunu yalnız bıraktığını hissettiğini söyleyen Berna Yılmaz, "Allah kimseye asla evlat acısı göstermesin" dedi.

Olayın üzerinden geçen süre sdonunda Mesur Yılmaz,'ın eşi Berna Yılmaz ilk kez konuştu. Oğlunun ölümüyle ilgili üzüntüsünü dile getiren Berna Yılmaz, "Yavuz yurt dışında yıllarını daha yalnız olarak geçirdi. Eşimin siyaset hayatı nedeniyle yoğun bir dönemimizdi o zamanlar. Yavuz kendisini yalnız hissetti belki ve kendisiyle biraz daha baş başa yaşadı. Ben de şu an baktığımda onu yalnız bıraktığımızı hissediyorum. Belki de pişmanlık bunun adı." ifadelerini kullandı.

HERKES HER ŞEYİ YAŞAR: Posta gazetesine röportaj veren Berna Yılmaz, "Yaşadığınız bu ağır olay size ne öğretti?" sorusuna, "Bir kere hayatta herkes her şeyi yaşayabilir. “Bu benim başıma gelmez” diye bir şey hiç yok. Kimse ne kınasın ne de dillendirsin. Bir gün bile kimse için hiçbir hadisede “Ay nasıl olur, bana yakışır mı?” gibi düşünceler içine girmemiştim. Hiç de girmem. Ama insanların da şunu bilmeleri lazım: Evlat kaybeden ilk aile biz değiliz.

BAŞBAKAN OĞLUYDU NASIL YAPAR DEMESİNLER: Evlat kaybeden tek anne de ben değilim. Hastalıkta, kazada, doğumda evlat kaybedenlerin acısıyla, benim acım arasında bir fark yok. Ben Mevlana felsefesine inanırım. Allah, “Ol” derse olur. Diyorlar ya, “Başbakan oğluydu. Nasıl yapar?” demesinler. Herkes her şeyi yaşar. Bizim yaşadıklarımıza bakın işte. Hastalık kime nasıl gelir hiç bilinmiyor. Ne para kurtarabiliyor ne de güç... " cevabını verdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 21 Ekim 2018 10:45 alma mazlumun ahını demişler. Bu milletin kuruşunu yemese bile memur olup aldığı maaşın karşılığını vermeyenin çoluğundan çocuğundan çıkar

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