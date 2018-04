Berat Kandili duası peygamberimizin okuduğu dualar

Berat gecesi edilen dualar geri çevrilmez ve Kandil duası günahların affedilmesine vesile olur. Peki bu gecede nasıl dua edilmedli, nasıl ibadet edilmeli ve hangi namazlar kılınmalı? Amel defterinin yazıldığı gece olan Berat Kandili'nde Peygamberimiz Hazreti Muhammed bir duayı çokça okurdu.

Berat kandilinde ibaretle geçirilmesi gereken önemli bir gecedir. Bu gecede kılınan Kandil gecesi namazı 100 rekattır ve 10 fatiha suresi okunarak kılınır. Bu uzun kandil namazın yanı sıra Hz. Muhammed'in kıldığı 2 rekatlık bir namaz daha vardır.

Berat gecesi okunacak dualar ile Peygamberimiz Hz Muhammed 'in kandil gecesi okuduğu duayı ve kıldığı 2 rekatlık namazı internethaber.com sitesi sizin için hazırladı.

BERAT KANDİLİ PEYGAMBERMİZİN DUASI

Berat Kandili gecesini ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalıdır. Peygamber efendimiz Berat gecesinde, Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ duasını çok okurdu. Hazreti Muhammed Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;



“Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim”

BERAT NAMAZININ KILINIŞI PEYGAMBERİMİZ NASIL KILARDI?

Berat Gecesi Peygamberimizin kıldığı bu namaz hakkında Hz. Aişe Radıyallahu An-hum'a validemiz, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir.

-"Ya Aişe, bu gecenin nasıl bir gece olduğunu bilir misin? Bende

-"En iyisini, Allah ve Resulü bilir." Dedim. Şöyle buyurdu:

-"Bu gece şaban ayının yarısıdır. Dünya işleri ve kulların işleri bu gece Yüce Hakka arz edilir. Bu gece cehennemden azat edilenlerin sayısı; kelb kabilesinin koyunları sayısı kadardır. Bu gece bana izin verir misin"?

-"Olur" dedim. Kalkıp namaza durdu. Ayakta durması hafif oldu. Fatiha suresini okudu; sonra da küçük bir sure okudu. Gecenin yarısına kadar secdede kaldı. Daha sonra ikinci rekata kaktı. Ayakta iken, birinci rekatta okuduğu kadar bir şey okudu. Sonra yine secdeye vardı. Bu secdede dahi, tan yeri ağarıncaya kadar kaldı. Secdede o kadar kaldı ki, bunun için Yüce Allah ruhunu aldı sandım. Bana gelmesi uzayınca, kendisine yaklaştım. Hatta ayaklarına elimi sürdüm. Hareket ettiğini görünce rahatladım. Secdesinde şöyle dediğini işittim:

"Azabından affına sığınırım. Dargınlığından rızana sığınırım. Senden sana sığınırım. Şanın yücedir. Sen kendi zatını övdüğün gibi, seni övemem..."



Sonra kendisine sordum: "Ya resulullah, bu gece secdende bir şeyler okuduğunu duydum. Bunları daha önce okuduğunu hiç duymamıştım. Böyle demem üzerine, bana sordu: "Sen onları öğrenebildin mi"? Bu sorusuna karşılık: "Evet" deyince, şöyle buyurdu:

"Onları hem sen öğren, hem de başkalarına öğret."

2 REKAT KANDİL NAMAZI NASIL KILINIR?

Berat gecesi kılınan Peygamberimizin 2 rekatlık namazının kılışı ayrıntılı olarak şu şekildedir;

-Birinci rekatta Fatiha okunduktan sonra kısa bir sure okunarak rükuya gidilir. Rükudan doğrulur ve secdeye gidilir. Secdede uzun sure kalınır, bu konuda belli bir tahdit yoktur, ne kadar dayanabilirsen.

-İkinci rekatta da aynı şekilde Fatihadan sonra kısa bir sure okunur. İlk rekatta olduğu gibi secdeye gidildiğinde yine uzun sure secdede kalınır. Gücünüzün yettiği kadar. Secdeden kalkılır tahiyatta okunacaklar okunur ve selam verilir. Selam ile birlikte eller dua için alemlerin Rabbine kalkar...

BERAT KANDİLİ GECESİNDE OKUNACAK DUALARI

Berat Kandili gecesinde edilebilecek başkaca kıymetli dualar da var. Onlar da şöyle; "Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

Anlamı: "Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

BERAT KANDİLİ NİHAT HATİPOĞLU DUASI

Ünlü ilahiyatçi Nihat Hatipoğlu bu gecenin kıymetini 'Bu gece rahmet gecesi' diyerek Berat Kandili'nin önemini dualarla anlatıyor. Berat Kandili için 'bu gece kıblenin değiştiği" gece diyen Nihat Hatipoğlu, "Rahmetin bereketin coştuğu gece" diyerek kandilin önemini aktarıyor.

Berat Kandili 100 rekatlık namazının kılınışı : Berat Kandili Gecesinde kılınan 100 rekatlık namaz var. 100 rekatlık bu namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur. Berat Kandili namazına şöyle niyet edilir; "Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"

- 2 rekatta bir selam vererek kılınır.

- Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 10 tane İhlas Suresi okunur.

- İlk rekatlarda Fatiha’dan önce Sübhaneke okunur.

- Fatiha’da Besmele çekilir, İhlas surelerinde ve Sübhanake’de Besmele çekilmez.

- Namazın tamamını peşpeşe kılmak gerekmez. Ara verilebilir, abdest tazelenip tekrar devam edilebilir.

- Bu namaz gece tamamlanamazsa, kerahet vakitlerine dikkat etmek koşuluyla ertesi günün ikindi namazı vaktine kadar yetiştirebilir.



Berat kandili önemi ve fazileti nedir : Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

-Bu gece herkesin amelleri Allahü teâlâya arz olunur.