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Berat Albayrak'tan ekonomiyle ilgili flaş açıklamalar!

Berat Albayrak'tan ekonomiyle ilgili flaş açıklamalar!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, piyasalara güven veren bir açıklama yaptı. Doların güvenilirliğini kaybettiğini söyleyen Albayrak, 'TL'yi daha güçlendireceğiz' dedi. Ekonomik savaşla ilgili vatandaşın algı operasyonunu püskürttüğünü ifade eden Albayrak, firmalar üzerindeki baskıyı azaltmak için tüm tedbirlerin alındığın söyledi.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 16:29 - Güncelleme: 14-08-2018 16:54

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, SETA'nın düzenlediği "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu"nda, "AK Parti Döneminde Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Kalkınma" konulu oturumda konuşuyor. 

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 
Merkez Bankamız ve BDDK piyasalardaki baskıyı azaltmak için gerekli tüm tedbirleri aldı. Serbest piyasa kurallarında kalarak gereken tüm araçları devreye sokarak adım atmaya devam edeceğiz. Bankacılık ve özel sektörümüzün yanındayız. Türk bankacılık sektörü güçlü, sermaye yeterlilik rasyosu yasal sınırın üzerinde. Firmaları daha da rahatlatacak adımları atacağız. Önümüzdeki dönemde firmaların döviz risklerini azalatmaya yönelik tedbirleri adım adım hayata geçireceğiz.

"TL DAHA DA GÜÇLENECEK"
TL'yi koruyacağız, TL ile yürüyeceğiz ve önümüzdeki dönemde TL daha da güçlenecek. İki haftadır ataklara rağmen piyasalarda panik ve endişe havası oluşturamadılar. 

Birilerine rağmen banka mevduatlarından önemli çıkış olmaması saldırının nasıl püskürtüldüğünü gösteriyor. 

Avrupa'dan yükselen tepkileri önemsiyoruz. Bu dönemde sağduyulu açıklamalar Türk milletinin Avrupa'ya olan güvenini güçlendirecektir. Birileri işi ekonomik ilişkiden siyasi platforma çekiyorsa bunun etkisinden daha fazlasını emin olun ödeyecek. 

"DOLAR GÜVENİLİRLİĞİNİ YİTİRMİŞTİR"
Artık dolar güvenilirliğini yitirmiştir. Ülkeler kendilerini korumak için ortak para kullanımını önemsemektedir. Doların güven yitirdiği dönemde uluslararası ticaretimizde TL'yi koruyacak adımlara daha da güçlü atmaya devam edeceğiz. Bu yaşanan süreçler ekonominin finansal mimarisi açısından hayırlı neticeler de doğurmuştur. Türkiye'nin bugün yaşadıkları bize önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir finansal mimariyi inşa etmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır. 

2008 finansal krizinden bugüne kadar sadece 7 milyondan fazla istihdam üretmiş Türkiye'den bahsediyoruz. Enflasyon ve cari açığa karşı her türlü politikayı oluşturmak bakanlığımızın görevidir. Maliye politikasının çıpa olma özelliği daha da güçlenerek devam edecek. Önümüzdeki dönemde sonuç odaklı etkili reformlar politika çerçevemizin en önemli parçası olacaktır.

"BANKACILIK GÜÇLÜ DURUŞUNU DEVAM ETTİRİYOR"
İlk günden beri doğrudan 81 milyon vatandaşımızı ve cebini hedef alan bu saldırı için kazanacağız diyorum. Biz bu millete inanıyoruz. Özel sektörümüze, gençlerimize inanıyoruz. Türkiye kamu olarak sapasağlam, bireyin döviz riski yok. Bankacılık güçlü duruşunu devam ettiriyor. Atacağımız adımlarla yola devam edeceğiz. Elini uzatana elimizi uzatıp sıkacacağız. Yumruğunu sıkana da yanağımızı dönmeyeceğiz. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • maşallah. 14 Ağustos 2018 17:04 cek cak lardan bıktık,somut bir önle yok,yaptırım yok,???

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