Berat Albayrak'tan açıklama KOBİ kredi paketinin şartları neler 13 banka katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Dün 'müjde' olarak haber verdiği KOBİ kredi paketini burada açıklıyor. KOBİ'leri ayağa kaldıracak olan kredi paketi için bankalar birliği ve 13 banka destek veriyor.

Bakan Albayrak bu kredi paketi için "reel ekonomimiz açısından çok önemli" dedi. Paket ile piyasadaki belirsizlik kaynaklı likidite daralmasının önüne geçileceğini belirtti. İşte Berat Albayrak'ın KOBİ kredi paketinin detayları hakkındaki açıklamaları:

KİMLER ALABİLECEK...Kredi desteğinden başta imalatçı ve ihracatçılarımız başta olmak üzere yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan şirketlere finansman destek verilecek.

AMAÇ NE... Mali yapılarıyla birlikte üretim istihdam ve ihracat imkan ve kabiliyetinin güçlendirilmesi.

NE KADAR VERİLECEK...Kredinin toplam tutar 20 milyar TL

KİMLER NE KADAR ALACAK.. İmalatçı ve ihracatçı şirketlere azami 1 milyon, hizmet sektöründeki şirketlere azami 500 bin TL kredi verilecek.

KAÇ İŞLETME YARARLANACAK: Asgari 20 ila 40 bin adet işletmemize dokunacağız demektir.

FAİZ ORANI NE KADAR... 6 ay ana para ödemesiz, aylık 1.54 faiz oranı ile bu kredi verilecek.

REEL SEKTÖR NEFES ALACAK

En önemli noktası hacim olduğu kadar 3-4 ay öncesinin yıkıcı faiz maliyetlerinin düştüğünü yavaş yavaş reel sektörün nefes almasında önemli bir ayak olacaktır.

HAZİNE'NİN ETKİSİ YOK

Türkiye sağlam bir şekilde ayağa kalktıysa 81 milyon milleti ile olmuştur. KOBİ değer kredisi 13 bankanın insiyatifi ile olmuştur. Hazinemize etkisi yoktur.

2019 YAPISAL REFORM YILI OLACAK

"2019 çok önemli yapısal reformların hayata geçeceği bir yıl olacak. Bugün açıklanan 2018'in son çeyreğinde yaşanan olumlu gelişmelere bağlı olarak bugünkü bu maliyetler 6'ın 8'ın aydan sonra bankalarımıza kar olarak dönecek. Bankacılık yapısı itibari ile çok güçlü pozitif yeni bir ürün anlamına geliyor.

SENARYOLARA HAZIRLIKLI OLACAĞIZ

Bankaların mali durumundaki olumlu görünüm yanında kamu ve özel bankalar sermaye tabanına güçlendirmeye yönelik adımlarına devam ediyor. Potansiyel senaryolara da hazırlıklı olacağız. Daha güçlü bilançoya sahip olacağız.

BİRİLERİ ÜZÜLECEK

Birileri ekonomide resesyon beklese de her gün algı oluşturmaya çalışsa da üzülmeye devam edecekler. Üzülecekler yapacaklar bir şey yok. Zerre rehavete kapılmadan aynı motivasyonla çalışmaya devam edeceğiz."

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