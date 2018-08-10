Berat Albayrak: Sıkı para ve mali politikaları koordine edeceğiz

TÜRKİYE'nin yeni ekonomi modeli Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı. Saati 14.30 olarak açıklanan toplantı 15.15'te başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Türkiye, son 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ekonomik olarak bir üst lige çıktı. Bugün yeni sistemin genel çerçevesini çizeceğimiz bir toplantı olacak. Bizim Türkiye olarak orta gelir grubundan, üst gelir grubuna çıkmamız için daha önce de toplantılar gerçekleştirmiştik. Şimdi yeni dönemde yeni ekonomik bir anlayış olacak.

Tüm kurumlarıyla, detaylı stratejileriyle daha hızlı güçlü strateji ve politikalarıyla hedeflerine yürüyen bir süreci yaşayacağız. Kısa, çok kısa, orta ve uzun vadeli nasıl bir vizyonla ilerleyeceğimizi paylaşacağımız bir toplantı.

DAHA ETKİN VE GÜÇLÜ BİR BAKANLIK OLACAK Gerek para gerek maliye politikalarının tek bir şapkada birleşmesiyle ve bu birleşmeye dayalı yapacağımız ahlaklı ve liyakatli şemsiyesini bir arada taşıyan yönetim kademesiyle çok daha etkin ve güçlü bir bakanlık olacak. Hızlı politikalarla hedefe ulaşacağız.

"Bu noktada baktığımızda ilk günden beri attığımız adımlarla ve ekonomik vizyonlarla ekonominin tüm alanındaki paydaşlarla, sizlerle istişare ederek yola koyulacağız. Bu süreçte hakikatten ulusal ve uluslar arası tüm paydaşların içinde olduğu geniş yelpazede her bir detayı ince ince işleyeceğiz."

"Eylül ayında açıklayacağız OVP, ki ismine yeni bir isim arıyoruz. Yeni ismiyle detayları ortaya çıkacak. Yeni ekonomik yaklaşımın önemli adımlarından biri kararlı bir yaklaşım olması. Yeni model olarak bu bakanlık koordinasyonluğunda yeni önemli adım atacağız. Değişimi hedefleyen... Yani Türkiye bir üst lige çıkmak zorundaysa bazı şeyleri değiştirmesi lazım. Peki bunun yanında ne olması lazım. Güçlü bir refleks ve stratejik altyapıya sahip olması lazım. Her gün yeni dinamiklerin şekillendiği bir süreçten bahsediyoruz."