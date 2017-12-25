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'Belki de sen FETÖ'cüsün dedi' başı belaya girdi!

'Belki de sen FETÖ'cüsün dedi' başı belaya girdi!

İngiliz vatandaşı hemşire Meral Menteş Liggins hakkında, pasaport kontrolünde sorular soran polise, “Terörist miyiz, FETÖ’cü müyüz, bu kaçıncı kontrol. Belki de sen FETÖ’cüsün” dediği için 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Eklenme Tarihi: 25-12-2017 08:51 - Güncelleme: 25-12-2017 08:51

Hem Türkiye hem de İngiltere vatandaşı olan hemşire Meral Menteş Liggins, oğlu Troy Tolga Liggins ile birlikte İngiltere'ye gitmek üzere 1 Kasım'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitti. Anne ile oğlu, İngiliz pasaportlarını görevli polis Rıdvan A.'ya uzattı. Pasaportlarda vize olmadığını gören memur, T.C. vatandaşı olup olmadıklarını sorunca Meral Liggins, üzerinde kimlik olmadığını ifade edip, "Neden soruyorsun, İngiliz pasaportuyla giriş yaptım. Bu çıkış için yeterli" dedi. Memurun danıştığı şefi, kadının soyisminin Menteş olduğunu söyleyip sorun olmadığını kaydetti.

Sabah'ın haberine göre; Rıdvan A., işlemlere devam ederken Meral Linggis, "Her yerde soruyorlar biz terörist miyiz, FETÖ'cü müyüz, kaçıncı kontrol?" şeklinde söylendi. Polise ismini soran Meral Liggins, cevap alamayınca "Sen benim bilgilerimi görüyorsun, ben de senin bilgilerini öğrenmek istiyorum. Belki sen FETÖ'cüsün" dedi.

'BELKİ DE SEN FETÖ'CÜSÜN' DEDİ BAŞI BELAYA GİRDİ

Hakkında tutanak tutulan kadın, ifadesi alınarak serbest bırakıldı. İfadesinde iddiaları kabul etmeyen Liggins, uçağı kaçırmak üzere olduğu için panik atak ve psikolojik rahatsızlığının arttığını savundu. Polis memurunun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Meral Liggins hakkında hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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