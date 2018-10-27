  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bekir Pakdemirli'den 'destekleme artışı' açıklaması

Bekir Pakdemirli'den 'destekleme artışı' açıklaması

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, lisanslı depolarda ilave kira, nakliye ve analiz desteği tebliğinin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, "Destek miktarımız hububatta 3 liradan 6 liraya, pamukta 7 liradan 14 liraya, fındık, zeytin ve kapsama giren meyvelerde 10 liradan 20 liraya ton bazında olmak üzere yükseltilmiştir. Ayrıca nakliye desteği de 25 lira ton, analiz desteği de 25 lira parti başına olmuştur" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-10-2018 13:54 - Güncelleme: 27-10-2018 13:54

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, bazı milletvekilleri, oda ve borsa başkanları ile üreticilerin katılımıyla, kentteki bir otelde düzenlenen 'Tarım ve Orman Sektörü ile Buluşma Toplantısı'na katılan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, birlikler ve kooperatiflerin üreticiye faydalı işler yapması gerektiğini belirterek, bu konuda kısa zamanda çözüm bulmayı umut ettiklerini söyledi.

TARIM ARAZİLERİNDE 'KİRA' DÖNEMİ
Tarım arazilerini çiftçilere kiraya vermeye başladıkları kaydeden Pakdemirli, şunları söyledi:

"Bakanlığımızın iki ayağı var. Birincisi 'üreticimizi koruyacağız', diğer ayağımız da 'tüketicimizi kollayacağız' diyoruz. Üreticimiz de enflasyona ezilmeden hakkaniyetli bir para alacak, tüketicimiz de enflasyonun çok üzerinde fiyatlarla karşılaşmayacak. Biz aslında, ağırlıklı olarak üretici tarafında olmamıza rağmen tüketici tarafındaki fiyat artışlarından da şu veya bu şekilde sorumlu bir bakanlığız. İki tarafı da takip ediyoruz. 218 bin çiftçimize 125 milyon lira inşallah destek sağlıyor olacağız. İsterse çiftçimize 10 yıl sonra bu araziyi alacak."

ÜRÜNLERDE  İNDİRİM, DESTEKLERDE ARTIŞ
Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında çeşitli ürünlerde yüzde 10 indirim sağladıklarını ve bu programa katılarak destek verdiklerini kaydeden Pakdemirli, "Şimdi enflasyon yüksek çıksa ne olur, düşük çıksa ne olur' diyeceksiniz. Eğer bir ülkede enflasyon yüzde 10 olursa faizler yüzde 15, enflasyon yüzde 20 olursa faizler yüzde 25, enflasyon yüzde 30 olursa faizler yüzde 35 olur, 40 olursa yüzde 45 olur. O yüzden enflasyonun bu yıl içerisinde performansının iyi çıkartılması çok önemli. Bu konuda da burada bulunan herkesten, üreticilerden, sanayicilerden, yapabilecekleri ne varsa desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.

DESTEKLEME AÇIKLAMASI
Buğday ve arpa ile ilgili son dönemde çiftçinin kafasının karıştığını belirten Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Çünkü tarım sektörü ister istemez ekonomik hareketlilikten etkilenen bir sektör. Ekonomik hareketlilik tarım sektöründe diğer sektöre göre daha fazla etkiliyor. Çünkü tarım sektörü dünyadaki fiyatlarıyla fiyatlandırılan bir sektör. Bu anlamda çiftçideki kafa karışıklığını önceden tespit etmek ve ülke için önem arz eden ürünlerin de üretilmesini sağlamak için desteklemelerle teşvik etmek ve yönlendirmek anlamında gereğini yapıyoruz. Buğday ve arpada destekleme miktarını 5 kuruştan 10 kuruşa çıkarılmıştır. Altını çizerek tekrar söylüyorum; buğday ve arpada dünya fiyatlarıyla alıyor olacağız. Hububata özel gübre desteğini de dekarda 4 liradan 8 liraya çıkarıyoruz. Bu desteklememiz yeterli değilse bunları tekrardan konuşmaya açığız. Tarım sektörünün ekonomik lisanslı depolarda ilave kira, nakliye ve analiz desteği tebliği bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Destek miktarımız hububatta 3 liradan 6 liraya, pamukta 7 liradan 14 liraya, fındık, zeytin ve kapsama giren meyvelerde 10 liradan 20 liraya ton bazında olmak üzere yükseltilmiştir. Ayrıca nakliye desteği de 25 lira ton, analiz desteği de 25 lira parti başına olmuştur."

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bekir Pakdemirli'den 'destekleme artışı' açıklaması haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Bekir Pakdemirli
BEKİR PAKDEMİRLİ KİMDİR?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli eski bakanlardan Ekrem Pakdemirli'nin oğlu. Peki Bekir Pakdemirli kimdir eşi ve çocukları hakkında neler biliniyor? Bekir Pakdemirli, 1973 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Merhum Türk siy

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro