  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVHayalinizdeki tatilden daha fazlası
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bekir Bozdağ'dan 'Zeytin Dalı' harekatı için flaş açıklamalar

Bekir Bozdağ'dan 'Zeytin Dalı' harekatı için flaş açıklamalar

Bakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin Afrin operasyonuna yönelik sorularını cevapladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-01-2018 19:46 - Güncelleme: 23-01-2018 00:46

Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı' harekatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu harekatta tek hedef PKK, KCK, PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleridir" diyerek bölge temizlenene kadar harekatın devam edeceğini söyledi.

Çankaya Köşkü'nde dün saat 16:35'te başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının en önemli gündem maddesi Afrin harekatıydı.

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu toplatısı öncesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Çankaya Köşkü'nde Afrin harekatını görüştü. 

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

"Afrin bölgesindeki terörün mevcudiyeti hem Türkiye'yi hem de Suriye'yi tehdit ediyor. 370 bin civarında Suriye'den Türkiye'ye gelen misafir kardeşimiz var. Terörü temizlemek, bölgede yaşayan Kürtler, Araplar ve Türkleri baskı ve zulümden kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı başlamıştır. Zeytin Dalı Harekatı  başarıyla devam etmektedir, plandaki hedefler bir bir gerçekleştirlimektedir."

"ZEYTİN DALI HAREKATI MEŞRUDUR"

"Her devletin, halkını ve sınırlarını koruması doğal ve meşru hakkıdır. Zeytin Dalı Harekatı meşrudur. Türkiye de bu hakkını kullanmaktadır. Hedef terör örgütlerinin barınakları, silahları, üstleridir. Sivillerin zarar görmemesi için azami itina gösterilmektedir. TSK Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi sivillere zarar gelmemesi için büyük bir itina ile harekatı sürdürecektir. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı gibi başarıyla devam etmektedir. Bundan sonraki süreçte de harekat başarıyla devam edecek."

"HAREKAT BÖLGEDE YAŞAYAN KÜRTLERE KARŞI DEĞİLDİR"

"Zeytin Dalı Harekatı 'nın bölgede yapşayan Kürt kardeşlerimize karşı yapılan bir harekat değildir. Bu harekat, Arapları, Türkleri terör örgütlerinin baskısı ve zulmünden kurtarma harekatıdır. Zeytin Dalı Harekatı'na Türk milletinin desteği tamdır. Bu harekat vesilesi ile aziz milletimiz bir olmuştur.Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin, STK'nın ve medyamızın harekata verdiği desteği taktir ettiğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Bölge terörden arındırıldıktan onra harekat hedefine ulaşmış olacaktır. Buradaki DAEŞ belasının, YPG belasının daha sonra ülkemize ve diğer ülkelere yayılarak huzura ve barışa karşı eylem yapmasına da mani oluyoruz. Bu vesileyle hem ülkemiz için hem de bölge için amacımız istikrarın ve barışın sağlanması. Plandaki hedefler bir bir gerçekleştirilecektir. Harekat gelinen noktada, Türkiye için bir tercih değil zorunluluktur"

"RUSYA'YA YA DA BAŞKA BİR ÜLKEYE GÜVENCE VERMEDİK"

"Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefi Afrin bölgesini terörden temizleyerek güvenli bir bölge haline getirmektir. Biz bunu açıkladık. Bunun için bir söz vermeye, pazarlık yapmaya gerek yok. Türkiye bunu başlamadan önce de, harekat başlayınca da açıkladı. Hedef Afrin bölgesini terörden temizlemektir."

"HDP'Lİ BAZI VEKİLLER SOKAK ÇAĞRISI YAPIYOR, BU SUÇ"

(Sosyal medya üzerinden propaganda yapılması) "Türkiye hukuk devletidir. Hem güvenlik güçlerimiz hem de yargı, kendilerine verilen yetki çerçevesinde  bunu yapmakla yetkilidir. Terör örgütlerine destek anlamına gelen çalışmalar yapıyorlar. Bölgede terör örgütleri baskı kurarken, kişilerin mallarına el koyarken, sivilleri haraca bağlarken, bu terör örgütlerinden sivilleri korumak için ne yaptılar? Afrin bölgesinden 250 bin civarında insan Türkiye'ye geldi. Tükiye bu durumda ne yaptı? Terörden kaçanlara kucağını açtı. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde, herhangi bir suç oluşturan bir eylem ve söylem olduğunda hangi unsur takip edilirse bu konuda da suç oluşturan eylem ve söylem içine girenler bakımından da aynı usül işleyecektir."

"SIĞINMACILARA KARŞI TEL ÖRGÜ ÖRENLERİN KAYGILARINI ANLAMIŞ DEĞİLİZ"

"Bugün dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke Türkiye'dir. Kendi ülkelerine bir kaç mülteci fazla gelecek diye tel örgü örenlerin kaygılarını anlamış değiliz. Sivillerin hukukunu koruma, onlara sahip çıkma konusunda Türkiye, kaygı olan tüm ülkelere güzel örnek olmuştur. Bunu kendilerine örnek edinmeliler."

"Zeytin Dalı Harekatı'nda bölgedeki insanların insani ihtiyaçları karşılanmaya başlanmıştır."

Akar: Terörist kalmayıncaya kadar operasyon sürecek

 "TERÖR ÖRGÜTLERİNE SİLAH VERİLMEMESİ KONUSUNDA ABD'Yİ DEFALARCA UYARDIK"

(Tillerson açıklamaları) "Terör örgütlerinden biriyle mücadele ederken, başka terör örgütleriyle geçici de olda birlikte hareket etmek büyük yanlıştır. Terör örgütlerine silah verilmemesi konusunda da defalarca uyardık . Terör örgütlerine verilen silahların geri toplanacağı defalarca Türkiye'ye yetkililer tarafından ifade edildi. Dost ve müttefik olarak gördüğümüz bir ülkenin diğer ülkeden beklediği en doğal en meşru şeylerdir Türkiye'den beklediği. Bir işbirliğiyse, biz bu işbirliğine hazırız..."

"HAREKATTA ŞEHİT YA DA YARALI ASKERİMİZ YOK"

(Harekattaki gelişmeler) "Harekat plandığı gibi devam ediyor. TSK karadan da harekat bölgesine girmiştir, belli bir mesafe de almıştır. İlk 3 günde planlanan mesafe ve alan kontrolü sağlanmıştır. Bize gelen yaralı asker bilgisi de yoktur."

 "PYD/YPG terör örgütleri Afrin'de ellerinde olan DEAŞ'lı teröristleri Türkiye'ye karşı savaşmak şartıyla serbest bırakmışlardır"

(Süreli ve sınırlı olmalı açıklaması) "Harekatın masa üzerinde planlanması ayrı, arazide netice vermesi ayrı bir şeydir. Harekatın ne kadar süreceğini defalarca açıkladık. Bu harekat terör örgütleri ve bu terör örgütlerine mensup olanların bölgeden tamamıyla temizlenene kadar sürecektir. Bu kaç gün olur, bunu kestiremeyiz."

PYD/PKK cesetleri sıralandı! Afrin'den gelen bomba görüntüPYD/PKK cesetleri sıralandı! Afrin'den gelen bomba görüntüPYD/PKK cesetleri sıralandı! Afrin'den gelen bomba görüntüPYD/PKK cesetleri sıralandı! Afrin'den gelen bomba görüntüHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bekir Bozdağ'dan 'Zeytin Dalı' harekatı için flaş açıklamalar haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Natre 23 Ocak 2018 00:46 Abd daes le mucadele ettigini soyluyo ya bizde pyd pkkyla mucadele ediyoruz. Bigun bi bakmissin bu pyd pkk kopeleri abd civarlarinda felan hortlar oralarda mudahale etmek zorunda kalabiliriz. Abd nin irak suriye etrafinda daesi hortlattigi gibi olur ya gun gelir devran doner amerika etrafinda teror unsurlari cirit atabilir mesela eee bizde o zaman terorle mucadele icin girip abdnin etrafinda kusatma yapip guvenligi saglariz. Ulan amerika butun dunya ne pis karaktersiz bi ulke oldugunun farkinda senin artik.sen huzuru olan yerlere huzur getirmeye giriyorum deyip huzur kacirmaktan baska bi b..ka yaramazsin.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Bekir Bozdağ
BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

64. ve 65. hükümette Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ, aslen Yozgatlı. 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğan Bekir Bozdağ'ın babasının ismi Mehmet Duran , annesinin adı ise Nuriye. Asıl mesleği avukatlık olan Bekir Bozdağ Uludağ &Uum

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat