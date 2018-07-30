Bedelli düzenlemesiyle ilgili flaş gelişme

Bedelli askerlik bekleyenlerle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde TBMM'den geçen yasa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu. Cumhurbaşkanı yasayı bu haliyle onaylarsa 21 gün askerlik yapmak kaydıyla 15 bin lira ödenerek bedelli askerlik yapılabilecek.

1 GÜN DEĞİŞTİ, 10 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Yurtdışında bulunanlar 2 bin avro, Türkiye'de yaşayanlar ise 15 bin lira karşılığında 21 gün temel eğitim yaparak askerlik görevini yerine getirecek. Kanun teklifinde ‘31 Aralık 1993 dahil bu tarihten önce doğanlar' şeklinde yer alan tarih verilen önerge ile değiştirildi. Gerekçe olarak 31 Aralık'ta doğanların 1 Ocak'ta nüfusa kayıt yaptırmaları gösterildi. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri bir günlük tarih değişikliğinden dolayı 10 bin kişinin bedelli uygulamasından yararlanacağı bilgisini verdi.

EN ÇOK DOKTOR YARARLANACAK

Bedelli askerlikten kamuda çalışanlar içinde en çok doktorların yararlanacağı açıklandı. 21 gün süreyle izinli sayılacak kamu personeli hakkında Komisyon Başkanı Bilgiç, şu bilgiyi verdi: “Kamudaki tıp doktorlarından 17.001 kişi, hâkim ve savcılardan 810 kişi, akademisyenlerden 203 kişi, mülki ve idari amirlerden 99 kişi bu bedelli askerlikten yararlanacak.”

YAŞI TSK BELİRLEDİ

Milletvekilleri bedelli yaşının neden değiştirilmediği, 25 yaşta ısrar edildiğini sorunca Bilgiç “Yaş tamamen MSB ile görüşülerek hazırlandı” dedi.