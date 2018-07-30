  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVErkeklerin tercihi tshirtler uygun fiyatlarla
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bedelli düzenlemesiyle ilgili flaş gelişme

Bedelli düzenlemesiyle ilgili flaş gelişme

Milyonlarca gencin merakla beklediği bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Meclis Genel Kurulu'ndan geçen yasa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 30-07-2018 11:57 - Güncelleme: 30-07-2018 11:57

Bedelli askerlik bekleyenlerle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde TBMM'den geçen yasa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu. Cumhurbaşkanı yasayı bu haliyle onaylarsa 21 gün askerlik yapmak kaydıyla 15 bin lira ödenerek bedelli askerlik yapılabilecek.

1 GÜN DEĞİŞTİ, 10 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Yurtdışında bulunanlar 2 bin avro, Türkiye'de yaşayanlar ise 15 bin lira karşılığında 21 gün temel eğitim yaparak askerlik görevini yerine getirecek. Kanun teklifinde ‘31 Aralık 1993 dahil bu tarihten önce doğanlar' şeklinde yer alan tarih verilen önerge ile değiştirildi. Gerekçe olarak 31 Aralık'ta doğanların 1 Ocak'ta nüfusa kayıt yaptırmaları gösterildi. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri bir günlük tarih değişikliğinden dolayı 10 bin kişinin bedelli uygulamasından yararlanacağı bilgisini verdi.

EN ÇOK DOKTOR YARARLANACAK

Bedelli askerlikten kamuda çalışanlar içinde en çok doktorların yararlanacağı açıklandı. 21 gün süreyle izinli sayılacak kamu personeli hakkında Komisyon Başkanı Bilgiç, şu bilgiyi verdi: “Kamudaki tıp doktorlarından 17.001 kişi, hâkim ve savcılardan 810 kişi, akademisyenlerden 203 kişi, mülki ve idari amirlerden 99 kişi bu bedelli askerlikten yararlanacak.”

YAŞI TSK BELİRLEDİ

Milletvekilleri bedelli yaşının neden değiştirilmediği, 25 yaşta ısrar edildiğini sorunca Bilgiç “Yaş tamamen MSB ile görüşülerek hazırlandı” dedi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bedelli düzenlemesiyle ilgili flaş gelişme haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • YILDIZ 30 Temmuz 2018 12:42 Çevremizden Türkiye’ye yönelik bir tehdit olmadığı halde Saray Rejimi silahlanmaya yakın dönemde görülmemiş paralar harcadı, harcıyor. ......

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro