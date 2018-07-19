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Bedelli askerlikte 28 gün şartı kaldırılacak mı? Naci Bostancı'dan flaş açıklama

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostanc bedelli askerlikle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Bostancı, bunun çok önemli olduğuna belirtti. Bostancı, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ulusal ordu anlayışıyla silahlı kuvvetlerinin örgütlendiği bir Cumhuriyet'tir. Ulusal ordu, hem bizim için çok hayatidir ve vatan savunması bakımından çok önemli görevleri vardır hem de ulusal bilincin teşekkülünde çok önemli bir rolü yerine getirir. Bu nedenle silahlı kuvvetlerin bu vasfının devam etmesine ilişkin hassasiyet her zaman muhafaza ediliyor. Bedelli askerlik esasında; toplumsal şartların getirdiği bir ihtiyaç olarak silahlı kuvvetlerin kendi bünyesine alabileceğinden daha fazla askerlik çağına gelmiş olanların, bu hizmetlerini topluma yönelik olarak yapmaları ve bunu talep etmeleri halinde, silahlı kuvvetlere ilişkin hizmetlerini bir başka yöntemle yerine getirmeleri şeklinde bir yaklaşımdır.

BU BEDELLİNİN ÖNCEKİLERDEN FARKI 28 GÜN: Eğer kişinin şartları ve durumu, bedelli biçiminde bu görevi ifa etmesine imkan tanıyor ise bunu onlara verilen bir hak olarak görmek gerekir. Çünkü bedelli; askerlik çağına gelmiş ama askeriyenin alabileceğinden daha fazla olan kesimleri bir şekilde eritebilmek ve nüfusun olağan akışı içerisinde teşekkül eden bu sayının askerliğe ilişkin taleplerini, askeriyenin kabul edebileceğinin ötesinde karşılayabilmek için bir yöntemdir. Naci Bostancı, bu bedellinin öncekilerden farkının, 28 gün askerlik eğitimi olduğunu bildirdi.

28 GÜNÜ ASKERİ DEĞİL TEORİK BİR EĞİTİM OLARAK GÖRMEK LAZIM: "Bu eğitimi askeri eğitim olarak değil, daha çok teorik eğitim olarak görmek gerekir. Çünkü, askeriyeyi, askerlikten uzak bir şekilde sadece para verilerek geçilen bir aşama olarak görmüyoruz." diyen Bostancı, 28 günlük eğitim sürecinde; askeriye, toplumsal hayat, Türkiye'nin jeopolitiği, tarihi ve geleceği konusunda yetkin hocaların dersler vereceğini aktardı.AK Parti Grup Başkanı Bostancı, 1 milyon 324 bin kişinin bedelli kapsamına girdiğini ifade etti. Genellikle kapsama girenlerin üçte bire yakınının başvurduğuna değinen Bostancı, öyle olması durumunda 400 bin civarında müracaat beklediklerini dile getirdi.

YEREL SEÇİM ZAMANINDA YAPILACAK: Naci Bostancı, "yerel seçimin bu yılın kasım ayına alınacağı ve ekim ayında çıkması düşünülen bedelli askerliğin de bu nedenle erkene alındığı" iddialarıyla ilgili soru üzerine, "Bizim erken yerel seçime ilişkin bir yaklaşımımız söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Seçimin erkene alınabilmesi için anayasa değişikliği gerektiğini belirten Bostancı, "Bunu yapacak sayımız yok. Böyle bir teklif de getirmiş değiliz. Kanaatimiz, seçimin zamanında, 2019 yılının mart ayında yapılacağı şeklinde." diye konuştu.

  • Güncel 19 Temmuz 2018 12:23
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