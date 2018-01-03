Bedelli askerlik son durum ne sosyal medya bu astroloji haritasını konuşuyor

Bedelli askerlik ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Bedelli askerlik bu yıl gündeme gelecek mi sorusu binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Sosyal medyada neredeyse her akşam bedelli askerlik ile ilgili yapılan paylaşımlara astrolog Aygül Aydın'dan bir açıklama geldi.

2015 yılında çıkan bedelli askerlik ile birlikte asker adayı binlerce genç 2018 yılında da bedelli askerlik olacak mı sorusunu soruyor. Hükümetten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi ama bedelli askerlik sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Bedelli askerlik ile ilgili en bomba yorum Aygün Aydın'dan geldi.

Aygül Aydın resmi twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bedelli askerliğin şubat ayında çıkacağını söyledi. Aydın, "#BedelliAskerlik ile ilgili geçmiş tarihlere astrolojik olarak baktığımda 1987, 1992 ve 1999 yıllarında kanuni düzenlemelerle çıkan gökyüzü benzerlikleri 2018 yılında da var.Hatta şubat ayı bununla ilgili önemli bir gelişme söz konusu olabilir.31 ocak Aslan tutulması çok önemli!" yazdı.

BEDELLİ ASKERLİK BU YIL ÇIKACAK MI?

Bedelli askerlikle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi fakat en son yapılan açıklamaya göre 2018 yılında bedelli askerliğin çıkması öngörülmüyor.

AYGÜL AYDIN KİMDİR?

1984 yılı Adana doğumlu olan Aygül Aydın aynı zamanda Hürriyet gazetesinde yazıyor. Astroloji koçu olan ve Koç burcu olduğunu söyleyen Aydın, 2002-2010 yılları arasında bu konuyla ilgili birçok eğitim aldığını her fırsatta dile getiriyor. Doğum haritasına baktığı zaman bu işe karar verdiğini söyleyen Aygül Aydın'ın binlerce takipçisi bulunuyor.