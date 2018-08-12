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Bedelli askerlik rekora koşuyor işte başvuran sayısı

Bedelli askerlik rekora koşuyor işte başvuran sayısı

Bedelli askerlik için başvuranların sayısı merak edilirken, 10 Ağustos itibariyle bedelli askerlikten yararlanmak için yapılan başvuru sayısının 290 bini aşarak rekora koştuğu öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 12-08-2018 10:07 - Güncelleme: 12-08-2018 10:07

25 yaş, 15 bin TL bedel ve 21 günlük temel askerlik eğitimi şartını içeren bedelli düzenlemesinin de yer aldığı torba yasa, 3 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 3 Ağustos itibarıyla da bedelli askerlik için 3 Kasım 2018’de sona erecek başvuru süreci başlamıştı.

İLK İKİ GÜNDE 200 BİN BAŞVURU
İlk iki günde yaklaşık 200 bin’e ulaşan başvuru sayısı, başvuru sürecinin ilk haftasının tamamlandığı önceki gün itibariyle bir önceki düzenlemeden yararlananların üstüne çıktı.

290 BİNİ AŞTI
Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün, AK Parti ve Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, 10 Ağustos itibarıyla bedelli askerlikten yararlanmak için yapılan başvuru sayısı 290 bin’i aştı.

400 BİNİ AŞABİLİR
“Başvuru sayısı ilk haftada, bir önceki bedelli uygulamasından yararlananların üstüne çıkmış durumda” vurgulamasını yapan AKP'li isimler, gösterilen yoğun ilgi çerçevesinde 3 Kasım 2018’e kadar devam edecek başvuru sürecinin sonunda bu rakamın 400 bin başvuru beklentisinin de üstüne çıkabileceğine işaret ettiler.
Bu arada döviz piyasasındaki dalgalanma, dövizli askerlikten yararlanacakların lehine bir tablo oluşturdu. Düzenleme uyarınca, askerlik şubeleri/yurt dışı temsilcilikleri veya e-devletüzerinden yaptıkları başvuruları onaylanan yükümlülerin 15 bin TL veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını peşin olarak açıklanan ilgili banka hesaplarına peşin olarak yatırıp, dekontlarını yine askerlik şubelerine ve dış temsilciliklere teslim etmesi gerekiyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 12 Ağustos 2018 10:38 peah peah peah. askerden kacisi rekor diye yutturuyosunuz ya bravo

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