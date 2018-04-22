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Bedelli askerlik mi çıkıyor? Erken emeklilik gelecek mi?

Bedelli askerlik mi çıkıyor? Erken emeklilik gelecek mi?

Erken seçim kararının ardından sosyal medya adeta iki konuşa kilitlendi... Bir tarafta bedelli askerlik bekleyenler konuyu gündemde tutmaya çalışırken diğer yanda da erken emeklilik isteyenler beklentilerini artırdı...

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Eklenme Tarihi: 22-04-2018 07:39 - Güncelleme: 22-04-2018 07:39

24 Haziran 2018 günü erken seçime gidilmesi kararı , “bedelli askerlik” ve” erken emeklilik” beklentisi içindeki vatandaşları da heyecanlandırdı.  Sosyal medya kullanıcıları, Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilere yönelik paylaşımlarında “Önce bedelli, sonra oy”, “Seçim beyannamenizde EYT çözümü yoksa, oy yok” gibi ifadeler kullanıyor.

ÖNCE UYUM SONRA YENİ YASA... Seçime sadece 2 ay kalması nedeniyle hükümet, Meclis’i mayıs ortasına kadar çalıştırmayı planlıyor. Meclis, gelecek hafta Cumhurbaşkanlığı seçimi için uyum yasasını çıkaracak. Ardından yeni üniversitelerin kurulmasına dair yasa tasarısı gündeme gelecek.

CİNSEL İSTİSMAR SEÇİM SONRASINA KALIYOR... Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre hükümet, Meclis kapanmadan ekonomi içerikli “az maddeli” bir paketi de yasalaştırmayı hedefliyor. “Komisyonlarda görüşülme” aşamasında bulunan cinsel istismarla mücadele yasa tasarısı ise vakit darlığından kadük olacak.

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