Bedelli askerlik kaç para oldu 2018 kaç yaşındakileri kapsıyor

Bedelli askerlik 2018 son dakika haberi geldi yeni teklif meclise sunuldu. Bedelli askerlik kaç para oldu, bedelli askerlik kimleri kapsayacak, kaç yaşındakileri kapsayacak ve bedelli askerlik ödemesi taksitle mi yoksa peşin mi ödenecek araştırmaları hız kazandı.

SON GELİŞMELERDE 26 YAŞ VE 20 BİN LİRA OLARAK KONUŞULUYORDU

Kulislerde konuşulan son bilgilere göre bedelli askerlik yaşı ve ücreti belli oldu. Bu bilgiler dahilinde 26 yaş ve 20 bin lira kriter olarak belirlendi. Ancak çalışmaların sürdüğü ve bu rakamların değişebileceği öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili Ekim ayını işaret ederek, "Bir kararname ile kökten halledilebilir" mesajı vermişti.

"YAŞ 25 BEDEL 15" İDDİASI

Öte yandan bedelli askerlik 25 yaş ve üzerine getirilirse kapsama askerlik çağındaki yaklaşık 6 milyon kişiden yüzde 93'ü giriyor. Bunlardan 400 bininin yasadan yararlanması ve ücretin 15 bin lira olması halinde de, toplam 6 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor. 26 yaş ve üzeri sınırda da, kapsama yüzde 72 giriyor. 30 yaş sınırında ise oran yüzde 22'ye düşüyor.

ASKERLİKLE İLİŞKİSİ OLAN 6 MİLYON KİŞİ BULUNUYOR

Hâlen askerlik çağı gelmiş olan 585 bin 210, yoklama kaçağı 570 bin 422, bakaya 56 bin 947, firari 5 bin 772 kişi bulunuyor. 2 milyon 930 bin kişi de askerliğini erteletti. 1 milyon 885 bin 438 kişi ise öğrenci olduğu için askerliğini tecil ettirmiş durumda bulunuyor. 2019 yılında ise silah altına alınacak er sayısı 345 bin 933 olacak. Böylelikle askerlikle ilişkisi olan kişi sayısı toplamı 6 milyon civarına ulaşıyor.