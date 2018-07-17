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Bedelli askerlik için araba ilanları patladı

Bedelli askerlik için araba ilanları patladı

Bedelli askerlik ile ilgili haberlerinin peş peşe gelmesinin ardından internette araba satış ilanları da bir anda patladı.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 20:24 - Güncelleme: 17-07-2018 20:24

Bedelli askerlikle ilgili haberler art arda geliyor. 25 gün olarak öngörülen askerlik eğitim süresi 28 güne çıkarken ücretin ise 15 bin TL olacağı konuşuluyor.

Bedelli askerlik haberlerinin ardından Türkiye'nin önde gelen ikinci el satış sitelerinde de satılık araba ilanlarının bir anda arttığı görülüyor.

"BEDELLİ ASKERLİKTEN DOLAYI SATILIK"

Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşlar, 15 bin TL olacağı konuşulan 'bedel' için 'bedelli askerlikten dolayı satılık' başlığıyla araçlarını satışa çıkarmaya başladı bile.

İşte o ilanlardan bazıları:

İşte bedelli askerlik bekleyen ünlüler!İşte bedelli askerlik bekleyen ünlüler!İşte bedelli askerlik bekleyen ünlüler!İşte bedelli askerlik bekleyen ünlüler!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • akuslu 17 Temmuz 2018 21:30 Artık savaş profesyonel askerle yapılıyor.neyi ajite yapıyorsunuz.

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