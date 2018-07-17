Bedelli Askerlik 2018 kaç doğumluları kapsıyor 1991 mi 1993 mü?

Bedelli askerlik için beklenen karar geldi. 25 yaş ve 15 bin lira ücret karşılığında 25 günlük askerlik yapılacak. AK Parti grup başkan vekili Bülent Turan son dakika haberleri verdi. Bugün plan ve bütçe komisyonuna hazırlanan bedelli teklifi gidiyor. 5 milyon kişi bedelli askerlik bekliyordu.

Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan bedelli askerlik kararı netleşti. Daha önce 27 olarak hesaplanan bedelli askerlik yaş sınırı 25'e çekildi. Bedelli askerliğin ücreti için 20 bin lira telaffuz ediliyordu. Ücret de düştü ve 15 bin lira olarak belirlendi. Bedelli askerlik yapacaklar 25 gün silah altında olacaklar.

Bedelli ne zaman çıkacak? : AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerliğin önümüzdeki hafta meclisin gündemine geleceğini duyurdu.

Bedelli yaşı 25 olunca... : Bedelli askerlik için ilk başta düşünülen 27 yaş sınırı 25'e çekilince en az 400 bin kişinin bundan yararlanmak için başvuru yapacağı hesap ediliyor. Zaten 25 yaşa indirilmesi kararında da çok sayıda kişinin bundan faydalanacak olması etkili oldu. 25 yaş hükmü getirilince yükümlülerin yüzde 93'ü bedelli kapsamına giriyor.

Bedelli askerlik kredileri : Bedelli askerlik kesinleşince kapsamda olan bir çok kişi bedelli askerlik kredilerine bakmaya başladı. Bankaların şu an için özel bir bedelli askerlik kredisi yok. Bedelli askerlik düşünenler ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Piyasada en düşük faizle ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında Ziraat Bankası yer alıyor. Ziraat Bankası 1,63 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor.

15 bin lira bedelli kredisi çekilirse... : Bedelli askerliği 15 bin liradan hesaplayacak olursak 48 ay vade ile bedelli askerlik kredisi çeken bir kişi aylık 489,43 ödeme yapacak. 15 bin lira için toplam geriye yapılan ödeme

Bedelli askerlik bekleyen sayısı : Halen askerlik çağı gelmiş olan 585 bin 210, yoklama kaçağı 570 bin 422, bakaya 56 bin 947, firari 5 bin 772 kişi bulunuyor. 2 milyon 930 bin kişi de askerliğini erteletti. 1 milyon 885 bin 438 kişi ise öğrenci olduğu için askerliğini tecil ettirmiş durumda bulunuyor. 2019 yılında ise silah altına alınacak er sayısı ise 345 bin 933 olarak öngörülüyor.