Bebeklerde diş fırçalama ne zaman başlar günde kaç kere diş fırçalanmalı

"Çocuklar günde en az 2 kere ve 2 dakika olmak üzere dişlerini fırçalamaları gerekmektedir. Önemli olan diş fırçalamanın süresi değil etkin bir şekilde dişlerini fırçalamalarıdır. Unutulmaması gereken 9-10 yaşlarına gelene kadar yeterli el koordinasyonu gelişene kadar, ebeveynlerinin kontrolünde dişlerini fırçalamalılar."