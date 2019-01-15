Bebeklerde diş fırçalama ne zaman başlar günde kaç kere diş fırçalanmalı

"Çocuklar günde en az 2 kere ve 2 dakika olmak üzere dişlerini fırçalamaları gerekmektedir. Önemli olan diş fırçalamanın süresi değil etkin bir şekilde dişlerini fırçalamalarıdır. Unutulmaması gereken 9-10 yaşlarına gelene kadar yeterli el koordinasyonu gelişene kadar, ebeveynlerinin kontrolünde dişlerini fırçalamalılar."
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