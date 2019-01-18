Bebek'in en işlek caddesinde tır devrildi

Bebek’in en işlek caddelerinden, Hisar Üstü Nispetiye Caddesi’nde tır arızalandı. Ekipler caddeyi kısa süreliğine trafiğe kapattı.
Olay, öğle saatlerinde gerçekleşti. Bir tır caddede U dönüşü yapmaya çalışırken vites arızası yaşadı. Ardından tırın direksiyonu kilitlenince, tır caddenin ortasında kaldı.
Trafik ekiplerinin gelmesiyle birlikte güvenlik önlemleri alındı. Cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
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