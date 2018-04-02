BBC muhabirinden Can Dündar'ı köşeye sıkıştıran yanıt!

BBC News'de bir TV programına katılan FETÖ tetikçisi ve firari Can Dündar'a Cumhuriyet gazetesinin başındayken yaptığı MİT TIR'ları ihaneti soruldu.

Muhabirin, "2015 yılında yaptığınız haberin devletle ilişkinizde çok büyük bir baskı yaratacağını bildiğiniz halde neden yaptınız?" sorusuna vatan haini Dündar, "Tabi ki biliyorduk. Ve hatta bir şekilde bekliyorduk. Çünkü bir gazeteci olarak tabi ki bu konuda gerçekçi olmanız gerekiyor ama siz olsanız ne yapardınız? Yani ortada gerçek bir hikaye var, hükümetiniz yasal olmayan bir şey yapıyor ve bunu saklıyor ve buna devlet sırrı diyor. Ve sizde bir gazetecisiniz ve bu sizin göreviniz" şeklinde yanıt verdi.

Devletin gizli operasyonlarını kimsenin bilmemesine ve bu operasyonların amacının bu olduğuna dikkat çeken muhabire Dündar, "Bu, Türkiye'nin İrangate skandalıydı. Bu yüzden devlet sırrı sayılmaz, Erdoğan'ın sırrıydı ve yasal olmayan bir şekilde Suriye Savaşı'na dahil olmaya çalışıyordu" sözleriyle aklınca kendini savunmaya çalıştı.

Devletin gizli operasyonlarının ifşa edilmemesinin ısrarla altını çizmesine rağmen kendini savunan Can Dündar'a, İngiliz muhabirden hiç beklenmedik bir tepki geldi.

İngiltere ve Amerika'da bunun suç olduğunu belirten muhabir, "Kendinizi farklı bir ülkede yaşayan bir gazetecinin yerine koyun. Dürüst olmak gerekirse, eğer bir İngiliz gazeteci, İngiltere'de ordu istihbaratının ilişkilerinin derinine inmeye çalışsaydı veya aynı şekilde Amerika'da, çok ciddi sorunlarla karşılaşırlardı. Bizde 'Devlet Sırları Kanun Maddesi' mevcut" diyerek Can Dündar'a tepki gösterdi.