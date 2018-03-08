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BBC muhabiri Rus milletvekilinin 'cinsel tacizine uğradı'

BBC muhabiri Rus milletvekilinin 'cinsel tacizine uğradı'

BBC Rusça Servisi'nden Farida Rustamova, üst düzey Rus siyasetçi Leonid Slutsky'nin cinsel tacizine uğradığını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 07-03-2018 22:15 - Güncelleme: 08-03-2018 00:15

Rustamova, Slutsky'yi açıkça uygunsuz davranışta bulunmakta suçlayan üçüncü gazeteci. Duma üyesi Slutsky, suçlamaları reddetmiş ve şikayetçi kadınları iftira suçlamasıyla mahkemeye vermekle tehdit etmişti.

Rustamova bir yıl önce yaşanan olay sırasında ses kayıt cihazını çalıştırarak konuşmaları kaydetti.

BBC ses kaydını yayımlamamaya karar verdi.

Olay, Farida Rustamova'nın 24 Mart 2017'de Fransız Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in Rusya ziyareti konusunda yorum almak için Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky'yle parlamentodaki ofisindeki görüşmesi sırasında meydana geldi.
Görüşme sırasında Slutsky beklenmedik bir şekilde konuyu değiştirdi ve Rustamova'ya BBC'den ayrılıp kendisi için çalışmak isteyip istemediğini sordu.

Rustamova teklifi reddettiğinde de "Benden uzaklaşmaya çalışıyorsun, beni öpmek istemiyor musun, duygularımı incitiyorsun" dedi.

 

Ses kaydında Rustamova'nın bir erkek arkadaşı olduğunu ve evlenmeyi umduğunu söylediği duyuluyor. Slutsky ise "Harika, onun karısı, benim de metresim olursun" diyor.

Muhabirimiz daha sonra Slutsky'nin kendisine yaklaştığını ve kendi ifadesiyle "elini, avcunun içini alt bölgesinde dolaştırmaya başladığını" söylüyor. Görüşme sırasında Slutsky beklenmedik bir şekilde konuyu değiştirdi ve Rustamova'ya BBC'den ayrılıp kendisi için çalışmak isteyip istemediğini sordu.

Rustamova teklifi reddettiğinde de "Benden uzaklaşmaya çalışıyorsun, beni öpmek istemiyor musun, duygularımı incitiyorsun" dedi.

Ses kaydında Rustamova'nın bir erkek arkadaşı olduğunu ve evlenmeyi umduğunu söylediği duyuluyor. Slutsky ise "Harika, onun karısı, benim de metresim olursun" diyor.

Muhabirimiz daha sonra Slutsky'nin kendisine yaklaştığını ve kendi ifadesiyle "elini, avcunun içini alt bölgesinde dolaştırmaya başladığını" söylüyor.

Rustamova "Ne olduğunu anlamadım. Ne diyeceğimi bilemiyordum ve garip sesler çıkartıyodum. Donup kaldım. Bir daha oraya gelmeyeceğimi, bana elle sarkıntılık ettiğini söyledim." diyor.

Slutsky ise ses kaydında Rustamova'nın olanları tanımlama biçimine katılmıyor. Slutsky "Ben sarkıntılık etmem. Yani, tamam, birazcık. Sarkıntılık etmek çirkin bir ifade" diyor.

BBC, 24 Mart 2017'de yaşanan olayla ilgili olarak Slutsky'den yorum yapmasını istedi ancak Rus siyasetçi herhangi bir yanıt vermedi.

Rustamaova'nın dışında RTVI'nın editör yartımcısı Yekatarina Kotrikadze ve TV Rain prodüktörü Daria Zhuk da, son iki haftada Leonid Slutsky'yi cinsel açıdan uygunsuz davranışlarda bulunmakla suçladı. Slutky geçen hafta Rusya lideri Vladimir Putin'in parlamentodaki konuşmasının ardından skandal konusunda, bunun bir siyasi komplo olduğunu söylemişti.

Slutsky BBC muhabirlerine açıklamasında "Bunları onlara yazdırıyorlar. İnsanlar başkanı da dahil, Dış İlişkiler Komitesi'nin otoritesinin artmasından rahatsız. Bu tipik bir örnek. Bu sipariş gazetcilik otoritemizi azaltmak yerine daha da arttırdı" demişti

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma, Slutsky'nin suçlu olup olmadığının kanıtlanmadığını vurguladı ve iddia sahiplerini parlamentonun etik komitesine başvurmaya çağırdı.

Rustamova şu anda etik komitesine vereceği ifadeyi hazırlıyor. Muhabirimiz, Slutsky'nin son bir yılda herhangi bir özür dileme girişiminde de bulunmadığını söylüyor.

Rus yasalarında cinsel tacizle ilgili bir yasal düzenleme bulunmuyor.

Dahası, Duma üyesi Oksana Pushkin'e göre, zorla girişilen cinsel faaliyetleri yasaklayan ceza yasasının 133. maddesi "aslında işe yaramıyor".

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 08 Mart 2018 04:58 8 Mart yetmez!....1910 yılından beri kutlanan Dünya Emekçi Kadınlar günü 1921 yılından bu yana OHAL ile y asaklanmış olmakla birlikte ülkemizde de kutlanıyor. ................

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