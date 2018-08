Başkan Uysal: Her yaptığımız işte önce vatandaş diyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Esenler ilçesine ziyarette bulundu. İlçe ziyaretine Esenler Belediyesi ile başlayan Uysal’ı, M. Tevfik Göksu ve ekibi karşıladı. İBB Başkanı Uysal’a İlçe Belediye Başkanı Göksu yapılan çalışmalar hakkında bilgi sundu. Daha sonra iki başkan Cuma namazı için Esenler Güneştepe Camii’ne geçti. Cami çıkışında Esenler Belediyesi’nin her Cuma düzenlemiş olduğu Halk Meclisi’ne katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, vatandaşlarla hasbihal etti ve yapılan çalışmaları paylaştı.

15 TEMMUZ MİLLET BAHÇESİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Halk Meclisi programını vatandaşlarla hasbihal ederek bitiren Başkan Mevlüt Uysal, buradan İlçe Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile birlikte 15 Temmuz Millet Bahçesi proje alanına geçti. Göksu burada Başkan Uysal’a proje hakkında yerinde bilgi sundu. Uysal, alanla ilgili incelemelerde bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.

UYSAL, HALK MECLİSİ’NDE KONUŞTU

Halk Meclisi’nde ilk önce İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu vatandaşlara hitap etti. Göksu, “Bugün burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal bizlerle birlikte. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacak Engelliler Külliyesi son aşamada inşallah. Yine Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan buradan karşıya geçiş var. 30 bin küsur metre alanda da açık otopark var. Esenler’de büyük bir çalışma var. Esenler’e ne yapsak azdır” şeklinde konuştu. Göksu, konuşmasından sonra İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ı kendisi takdim etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra fırsat buldukça her Cuma namazını farklı bir ilçede kılmaya çalıştığını belirterek konuşmasına başlayan Uysal, “Bugün de Cumamızı Esenler ilçemizde eda ettik. Başkanımızın Esenler’de yaptıklarını biliyorsunuz. Bu konuda İlçe Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Hükümetimiz omuz omuza verdikten sonra inşallah her şeyin üstesinden geliriz” ifadelerini kullandı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM YENİ DÖNEMDE DAHA HIZLI YÜRÜYECEK”

Esenler’in en büyük sorunlarını çözdüklerini ve yeni projelerinde yakın zamanda hizmete açılacağını belirten Başkan Uysal sözlerini şöyle sürdürdü: “Esenler’e Engelliler Merkezi yapacağız, kentsel dönüşüme başlıyoruz, her mahallede cami, her mahallede belediye hizmet alanı olacak. Ama asıl önemlisi bu kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm bugüne kadar bir şekilde gitti. 24 Haziran’dan sonra yeni bir sistem geldi. İnşallah yeni dönemde, daha hızlı yürüyecek. Nasıl daha hızlı yürüyecek? Eskisi gibi bürokratlara iş boğulmayacak. Hızlı bir şekilde yürüyecek. Ama onu da görüyorsunuz, nasıl çelme takarız diye hesap yapıp duruyorlar. İnşallah o hesaplar tutmayacak. Biz samimi olduktan sonra, samimi bir şekilde çalıştıktan sonra üstesinden gelemeyeceğimiz bir problem olmaz. Şimdi imar barışı var, kentsel dönüşüm var, birçok şey var. Birileri de gelip sizlerin aklını karıştırmak için bir şey söylüyor. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte daha fazla gelip, aklınızı karıştırmaya daha fazla çalışacaklar. Bugüne kadar AK Parti iktidarı ve Sayın Cumhurbaşkanımız görevde olduğu müddetçe hiç kimseyi mağdur etmedi, mağdur ettirmedi. Bu konuda da inşallah her yaptığımız işte önce vatandaş diyeceğiz. Vatandaş nasıl mağdur olmaz ona bakacağız.”

Programda Başakşehir Belediye Başkanı iken yaşadığı bir olayı vatandaşlarla paylaşan Başkan Mevlüt Uysal, “Malumunuz yıllardır devam eden bir Kanal İstanbul Projesi var. Altınşehir Mahallesi’nden bir ablamız ağlayarak belediye binamıza geldi. Ablanın eşi rahatsızlandıktan sonra evlere temizliğe gitmeye başlamış ve kazancıyla da bir arsa almış. Eşinin de vefat etmesiyle birlikte ablanın elinde 2 çocuğu ve bir de arsası kalmış. İyi niyetli olmayan kişiler de ablaya gelip, belediyenin arsaya el koyacağını ve arsasını bir an önce elinden çıkarmasını ve satmasını söylemişler. Ben de ablaya, Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakandı. Başbakanımız olduğu müddetçe sana böyle bir şey yapılabilir mi? Aman seni kandırmasınlar dedim. Konuşmamızın sonunda ablaya iki seçeneğinin olduğunu söyledim. Ya yalan söyleyene inanacaksın, gece uykusuz kalacaksın. Ya da doğru söyleyen bize inanıp, rahat rahat evinde uyuyacaksın dedim. Ablamızda sağ olsun bundan sonra doğru söyleyen bizlere inanacağını söyledi” ifadelerini kullandı.

“ASIL OLAN BURADA VATANDAŞIMIZI KORUMAK”

Seçimlerin yaklaştığını ve bu nedenle de kötü niyetli insanların akılları karıştırmaya çalışacağını ifade eden Başkan Mevlüt Uysal konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Biraz önce de bir abimiz imar barışına apartmanında üç kişinin karşı çıktığını, üç kişinde de yapalım dediğini söyledi. Nasıl yapalım diye soruyor. Şimdi belediye başkanları olarak bakanımızla görüşeceğiz. Asıl olan burada vatandaşımızı rahatlatmak ve onu korumak ise biz burada vatandaşımızın lehine nasıl olur, onun hesabını yapmamız lazım. Bizim önce vatandaşımızı düşünmemiz lazım. Onun için diyoruz ki; Esenler’de bugüne kadar güzel şeyler yapıldı, bundan sonra da yapılmaya devam edilecek. Ne yapıyorsak iyi niyetli olarak yapıyoruz. Eksik ve hatalı yaptığımızı gördüğümüz anda düzeltiyoruz. Bu konuda samimi bir şekilde omuz omuza verirsek, aşamayacağımız, düzeltemeyeceğimiz, hakkından gelemeyeceğimiz iş yoktur”

“BİZİ, BİZDEN BAŞKA DÜŞÜNEN YOK”

Esenler’in en fazla hizmeti hak ettiğini söyleyen Başkan Mevlüt Uysal, “O konuda hakkınızı teslim etmemiz lazım. Bunu bazı gittiğim yerlerde söylüyorum, yanlış anlaşılıyor. Yani, ben Başakşehir’deyken şunu söylüyordum. Bahçeşehir var, Şahintepe ve Güvercintepe var. İkisini kıyasladığında Şahintepe ve Güvercintepe’de daha fazla hizmete ihtiyaç var. Sizin geçmişten kalan alacaklarınızı ödeyip, borcumuzdan kurtulup herkese eşit hizmeti o şekilde götürürüz. Duanızı eksik etmeyin. Bugünler zor günler. Etrafımız ateş çemberi. En fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu dönemler. İnşallah ülke olarak omuz omuza vereceğiz. Vatandaşıyla, idarecisiyle, belediyesiyle, bakanıyla aşamayacağımız iş yok. Bizi, bizden başka düşünen yok. 15 Temmuz’da bunu gördük. Herkes, camiye gideni de meyhaneye gideni de omuz omuza verdi ve üstesinden geldik. Bütün problemlerimize her zaman bu şekilde yaklaşırsak her şeyi çözeriz. Hepinize inşallah bayram tadıyla bir bayram geçirmeyi diliyorum. Allah keseceğiniz kurbanları kabul eylesin. Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyorum” açıklamalarında bulundu.

“SPORDA VE EĞİTİMDE GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Bir vatandaşın spor ile ilgili sorusunu yanıtlayan Başkan Mevlüt Uysal, “Sporda, eğitimde pozitif ayrımcılık diyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı spora ne kadar teşvik edersek, kötü alışkanlıklardan o kadar uzaklaştırırız. Onun için Büyükşehir Belediyesi olarak Spor A.Ş. iştirakimiz var, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz var. Her türlü desteği sağlıyoruz. Her yönüyle yanınızdayız” dedi.

Esenler’in eski halini herkesin bildiğini söyleyen Uysal, “Şu anda baktığınız zaman yapılacak çok iş var. Yapar mıyız? Evet, yaparız inşallah. Esenler’e baktığımız zaman, tabi ben 1997’de Başakşehir’e taşındım. Hep Esenler’den geçtim. O zamanlar buranın eski halini biliyoruz. Hep yaparak geldik, yaparak devam edeceğiz. İnşallah sizler de omuz verirseniz daha hızlı yaparız” dedi.