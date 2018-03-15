Başkan Trump'ın yalanı ortaya çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya NAFTA görüşmeleri sırasında yalan söylediği ortaya çıktı.

Washington Post'un Trump'ın bir toplantıda yaptığı konuşmanın ses kaydına göre hazırladığı haberde, ABD Başkanı'nın Trudeau'ya iki ülke arasındaki ticaret açığı konusunda yalan söylediği belirtildi.

ABD ve Kanada arasındaki serbest ticaret görüşmeleri sırasında Trump, Trudeau'nun iki ülke arasında ticaret açığı olmadığı yönündeki açıklamasına, bu konuda bir fikri olmamasına rağmen karşı çıktı.

"DOĞRUSU HİÇBİR FİKRİM YOKTU"

Habere göre ses kaydında Trudeau'nun konuşmasını taklit eden Trump, "Trudeau beni görmeye geldi. Justin iyi bir çocuk. Bana 'Donald lütfen, aramızda bir ticaret açığı yok' dedi. Ben de ona 'Yanılıyorsun Justin' dedim. Doğrusu bu konuda hiçbir fikrim yoktu. Ona 'Yanılıyorsun' dedim çünkü biz gerçekten aptalız. Onların zeki olduğunu düşündüm" diye konuştu. Trump, Kanada Başbakanı'nın ısrarı üzerine "Peki, o zaman bu konuda farklı hissediyorum ama doğrusu buna inanmıyorum" dediğini anlattı.

Trump, daha sonra bu konuyu araştırdığını ve enerji ile kereste dışında Kanada ile ABD arasında 17 milyar dolarlık ticaret açığı olduğunun anlaşıldığını söylerken, bir yardımcısı da ABD'nin Kanada ile ticaret fazlası olduğunu belirtti. Sonuç olarak Trump'ın Kanada ile ticaret açığı konusunda yanıldığı ortaya çıkmış oldu.

Kanada 300 milyar dolarla ABD'nin en büyük ticaret ortağı.