  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Başkan Mevlüt Uysal konsoloslarla buluştu Suudi Arabistan detayı

Başkan Mevlüt Uysal konsoloslarla buluştu Suudi Arabistan detayı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Mevlüt Uysal, İstanbul’da görev yapan konsoloslarla kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya, gazeteci Cemal Kaşıkcı’nın öldürülmesi ile gündeme gelen Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan yetkililerin davet edilmediği öğrenildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-10-2018 12:13 - Güncelleme: 24-10-2018 12:13

Sultanahmet'teki  Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı’nda yapılan programa 53 başkonsolos, başkonsolos vekili ve misyon temsilcileri katıldı.

SUUDİ BAŞKONSOLOSLUK YETKİLİLERİ DAVET EDİLMEDİ
Kahvaltıya, gazeteci Cemal Kaşıkcı’nın öldürülmesi ile gündeme gelen Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan yetkililerin davet edilmediği öğrenildi. Şehirler ve ülkeler arasındaki işbirliğini değerlendirmek ve güçlendirmek için yapılan etkinlikte konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, şunları söyledi

İŞBİRLİĞİNE VE DAYANIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR
“Konsoloslarla diyalog kurmada iki türlü görevimiz olduğunu düşünüyorum. İlki şehrimizde yaşıyorsunuz. Size daha iyi hizmet sunabilme adına irtibat halinde olmalıyız. İkincisi de sizlerin aracılığı ile ülkeleriniz arasında irtibat ve diyalog oluşturulmalı. Böylece halklar arasındaki etkileşimler daha iyi olacaktır. Hedefimiz bu diyalogun şehrimize, ülkemize ve dünyamıza barış getirmesidir. Büyükşehir olarak, şehrimizi nüfusu 15 milyonu bulan megapol şehirlerden birisi. Bu şehirde yaşamak bir ayrıcalık. Aynı zamanda bu şehrin yoğunluğunda yaşamanın verdiği zorluklar var. Biz yöneticiler olarak bu zorlukları ne kadar ilgilileri ile ne kadar paylaşırsak o kadar rahatlayabiliriz.  Bu anlamda sizinle irtibatımız ne kadar iyi olursa sorunları o kadar çözebiliriz. Özellikle ülkelerinizden şehrimize gelen misafirlerin yaşadığı sorunları çözmek için çok ciddi işbirliğine ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Bu dayanışma aynı zamanda kültürel işbirliğine de dönüşebilirse o zaman dünyada huzurun ve barışın daha iyi olacağını düşünüyorum. “

Ardından konuşan Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Salih Murat Tamer de, “Biz İstanbul temsilciliği olarak sizlerle yakın işbirliği içerisinde çalışmayı amaçladık. Bu amaç içinde elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bugüne kadar çalışmalarımız biraz idari düzeyde kaldı. Fakat önümüzdeki dönemde Macar ve Slovak meslektaşlarımla birlikte ve tabii sizlerin de yardımıyla, Ankara’daki güncel olayları bakanlarımız, bakan yardımcılarımız ve diğer yetkililerimizle konferanslar dizisi halinde sizlere ulaştırmayı planladık. Önümüzdeki, süreçte de sizleri Türkiye’deki siyasi, kültürel ve ekonomik gelişmeler hakkında birinci ağızdan daha sık bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DİPLOMATLAR YENİ HAVALİMANI İÇİN AYRI OTOPARK İSTEDİ
Slovakya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jozef Şestak ise İstanbul'un büyük bir kent olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak Yeni Havalimanı'nda yabancı diplomatlar için bir otopark alanının ayrılmamış olmasını gündeme getirdi.  Şestek, "İstanbul'un yeni havalimanın otopark kapasitesi 40 bine. Belki 1000 araçlık bir kısmı bize rezerve edilebilir." diyerek, 29 Ekim'de ilk etabı açılacak Yeni Havalimanında yabancı başkonsoloslar ve misyon temsilcilerinin araçlarını park edecekleri bir otoparkın ayrılması talebinde bulundu. Başkan Uysal da Şestek’in talebini yetkililere ileteceğini söyledi. Kahvaltılı toplantı daha sonra basına kapalı şekilde devam etti.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Başkan Mevlüt Uysal konsoloslarla buluştu Suudi Arabistan detayı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Mevlüt Uysal
MEVLÜT UYSAL KİMDİR?

Kadir Topbaş'ın istifa etmesinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak gösterilmesi beklenen Mevlüt Uysal kimdir aslen nereli kaç yaşında? Mevlüt Uysal özel hayatı ve biyografisi tüm d

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro