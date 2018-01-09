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Başı büyük belada savcı açıkladı birkaç hafta içinde...

Başı büyük belada savcı açıkladı birkaç hafta içinde...

Washington Post gazetesi, Özel Yetkili Savcı Mueller'in ekibinden adını açıklamadığı bir ismi kaynak göstererek, Trump'ın birkaç hafta içinde sorgulanabileceğini yazdı.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2018 10:18 - Güncelleme: 09-01-2018 10:18

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in, "Rusya soruşturması" kapsamında Başkan Donald Trump'ı sorgulayabileceği iddia edildi. Ancak bu gelişme karşısında Trump da boş durmuyor. Trump'ın avukatları, özel savcı Robert Mueller'in temsilcileriyle temas kurdu. Trump'ın sözlü ifade yerine yazılı beyanda bulunmasını istediler.

BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE SORGULANABİLİR: Washington Post gazetesi, Mueller'in ekibinden adını açıklamadığı bir ismi kaynak göstererek, Trump'ın birkaç hafta içinde sorgulanabileceğini yazdı.

İsmi açıklanmayan kaynak kişinin, "Bu süreç herkesin tahmin ettiğinden daha da hızlı bir şekilde ilerliyor" ifadesini kullandığı kaydedildi.

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı suçlamaları kabul etmişti

Robert Mueller'in yürüttüğü soruşturmada şu ana kadar eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, ABD Başkanı Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile Trump'ın kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, Özel Yetkili Savcı tarafından suçlanmıştı. Flynn ve Papadopoulos haklarındaki suçlamaları kabul ederken, Manafort ile Gates ise suçlamaları reddetmişti.

ABD'de 8 Kasım 2016'daki Başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddiasıyla Kongre bünyesinde yürütülen soruşturmaların yanı sıra Mayıs 20107'de Mueller de ayrı bir soruşturma başlatmıştı.

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