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Başbakan Yıldırım'dan Gül açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan Gül açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili tartışmaları değerlendirdi. Yıldırım, "Abdullah Bey aday olacaksa olur, olmayacaksa olmaz. Bu kadar memleketin gündemini işgal etmeye kimsenin hakkı var mı?'' şeklinde konuştu.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 21:28 - Güncelleme: 27-04-2018 21:28

Başbakan Binali Yıldırım, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili tartışmaları değerlendirdi. Milletvekili seçimleri için yeniden aday olacağını söyleyen Yıldırım, AK Parti'de üç dönem kuralının ise esnetildiğini, gerekli görüldüğü taktirde bazı isimlerin yeniden aday olabileceğini ifade etti.

Binali Yıldırım, İzmir'de Habertürk, CNN Türk, A Haber ve 24 TV'nin ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı. Programın ilk bölümünde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili tartışmaları değerlendiren Yıldırım şöyle konuştu:

''Abdullah Gül, 'ben partimin yanındayım' demeliydi. Abdullah Bey aday olacaksa olur, olmayacaksa olmaz. Bu kadar memleketin gündemini işgal etmeye kimsenin hakkı var mı?

"ERBAKAN'IN KEMİKLERİNİ SIZLATIRSINIZ"

28 Şubat'ta rahmetli Erbakan'ın devrilmesi için her türlü şeyi yapanlara gidip ödül verirseniz rahmetlinin kemiklerini sızlatırsınız. Soruyorlar işte "AK Parti ile ittifak yapacak mısınız?" diye. Kalkıp anahtarı verin diyorlar. Bu nasıl bir ciddiyetsizlik.

"MUHALEFETİ FETÖ DİZAYN EDİYOR"

Uzağa gitmeye gerek yok FETÖ! Örgüt 15 Temmuz'dan beri kıvranıyor. Müdahale olan dış örgütler de var. İçeride de belirli bir alan buluyorlar ve bu şekilde bir faaliyet var. Böyle bir oluşumun amacı Türkiye'nin güçlenmesi, sorunları tamamen halletmesi felan değil. Burada amaç AK Parti özellikle de Erdoğan'ın olmadığı bir yönetim sistemi oluşturmak. Neden? Çünkü Erdoğan, çıkıp Suriye'de yaşananlara itiraz ediyor. Şehitler veren biziz. Ne yaptık? Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı... Bir çırpıda buralara temizledik ve geri döndü insanlar. 

"FETÖ'NÜN BELİ KIRILDI AMA..."

Bu işin beli kırıldı; ancak dış güçler bundan vazgeçmiş değiller. Bunlara karşı neden duyarsız kalıyorlar? Fethullah Gülen'in verilmemesini nasıl izah edecek bize Amerika? Ama adamlar orada istediği gibi davranıyorlar. Bunun finansmanını da Amerika yapıyor. ABD'lilerin vergilerinden yararlanıyorlar bunlar. Kardeşim ne zaman terör örgütü ilan edeceksiniz?"

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Hakkı Baba 27 Nisan 2018 21:59 Kendisi hakkında bile karar veremeyen profil sorunu olan birinin CB görevi yapmış birini yok şöyle yapmalıydı, yok böyle yapmalıydı diye ahkam kesmeye çalışması hayra alamet değildir.

    CEVAP YAZ 3 2
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KİMDİR ?
Binali Yıldırım
BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

65. hükümette Başbakan olan Binali Yıldırım kimdir ve aslen nerelidir? Binali Yıldırım'ın özgeçmişi şöyle; 1955 yılında Erzincan Refahiye'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakül

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