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Başbakan Yıldırım Isparta'da komandoları ziyaret etti

Başbakan Yıldırım Isparta'da komandoları ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarıyla Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti.

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Eklenme Tarihi: 31-12-2017 21:37 - Güncelleme: 31-12-2017 21:37

Isparta'da akşam yemeğinde komandolara seslenen Başbakan Binali Yıldırım, ''Türk ordusu, mazlumların ordusudur. Türk ordusu, 'Vefalı Türk geldi yine, selam Türkün bayrağına' demeyi bekleyen insanların umududur. Türk komandosu, dünyanın neresinde olursa olsun, huzurun, güvenin, barışın, ay yıldızlı bayrağımızın teminatıdır'' ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarıyla Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım burada yaptığı konuşmada; ''Dünyanın en zorlu parkurunda eğitimler alınıyor, bu parkurlarda bu eğitimleri en güzel şekilde tamamlıyorsunuz. Burada yetişen komandolar, Türk milletinin gururusunuz, baştacısınız. Türk ordusu mazlumların ordusudur. Türk komandosu dünyanın neresinde olursa olsun huzurun, güvenin teminatıdır. Fırat Kalkanı Operasyonu'nda yazdığınız destanı dünya gördü. Eşkiyayı nasıl yendiğinizi, sivil halkı nasıl kurtardığınıza bütün dünya şahit oldu. Bu donanımlı okuldan mezun olan her bir komando Türkiye'nin yarınları için çok önemli görevler alacak.'' dedi.

 

 ''Sizler bu tuzakları bozacak, milletin birliğini ve beraberliğini daim kılacaksınız. Yurdun dört yanında görev yapan Mehmetçiğin yeni yılını kutluyorum. Allah devletimizi, milletimizi, askerimizi korusun. 81 milyon vatan evladının duası sizinle. Sizler sadece ana babalarınızın değil bu vatanın en kıymetlilerisiniz.'' ifadelerini kullandı. 

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda şunları söyledi:

''Terörle mücadelede destanlar yazdınız. Bu başarının 2018'de de devam edeceğine inancım tamdır. Silahlı kuvvetlerimiz, gerek elde ettiği bu teknolojik imkanlarla ve güçlü imanla dünyada örnek ordu olmanın destanını yazacaktır. Allah yar ve yardımcınız olsun.'' 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Komünist Liseli 31 Aralık 2017 22:22 TKP'den yeni yıl mesajı: 2018'i güven ve kararlılıkla karşılıyoruz...Türkiye'yi mutlak karanlığa mahkum etmek isteyenlerin hüsrana uğrayacağı bir yıl olacaktır

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