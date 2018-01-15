Başbakan Yıldırım İbadi ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Iraklı mevkidaşı İbadi ile telefonda görüştü. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Irak ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı başta PKK ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede işbirliğine verilen önemin vurgulandığı kaydedildi.

İki komşu ve dost ülke arasındaki üst düzey temasların sürdürülmesi hususunda da mutabık kalındığı belirtildi.

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Irak ile ikili ilişkilerin ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, başta PKK ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede iş birliğine verilen önem vurgulandı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, İbadi ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel konular ele alındı.

Türkiye'nin başta PKK ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede işbirliğine verdiği önem vurgulanırken, görüşmede iki komşu ve dost ülke arasındaki üst düzey temasların sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı.