Başbakan Yıldırım: '(Afrin operasyonu) Harekatın adı Zeytin Dalı Harekatı'dır'

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Şu an itibarıyla kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz bir süreden beri milletimizin, bölgedeki vatandaşlarımızın başını ağrıtan, Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmenlere zulmeden PKK/PYD/YPG ve DEAŞ unsurlarını, teröristlerini yok etmek için havadan harekata başlamıştır. Allah Mehmetçiğin, kahraman askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun." dedi.

Yıldırım, partisinin İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen Bilecik 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti.

Başbakan Yıldırım, "Şu an itibarıyla kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz bir süreden beri milletimizin, bölgedeki vatandaşlarımızın başını ağrıtan, Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmenlere zulmeden PKK/PYD/YPG ve DEAŞ unsurlarını, teröristlerini yok etmek için havadan harekata başlamıştır. Allah Mehmetçiğin, kahraman askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. 80 milyon vatan evladının, Bileciklilerin duası askerlerimizledir, kahramanca mücadele eden Mehmetçiklerimizledir." diye konuştu.