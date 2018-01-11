Başbakan Yardımcıları Akdağ ve Çavuşoğlu deprem similasyonu eğitimine katıldı

Başbakan yardımcıları Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, AFAD Eğitim Merkezi'nde medya mensuplarına yönelik düzenlenen "Temel Afet Bilinci Eğitimi"ne katıldı.

Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Eğitim Merkezi'nde gazetecilere verilen "Temel Afet Bilinci Eğitimi" kapsamında deprem simülasyon merkezinde, 7 saniye süren 7,2 büyüklüğündeki deprem anını yaşadı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca'nın ev sahipliğinde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında medya mensuplarına AFAD Eğitim Merkezi'nde (AFADEM) "Temel Afet Bilinci Eğitimi" verildi.

Başbakan yardımcıları Recep Akdağ ile Hakan Çavuşoğlu'nun katıldığı eğitimde, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri de yer aldı.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)